Rbr riscopre Latina per partire col piede giusto

All’ombra del canestro non si incrociano da un po’, Rimini e Latina. Per trovare un precedente su questi palcoscenici bisogna tornare con la mente alla stagione di A2 0910, con gli allora Crabs che vinsero largo in casa (100-72 lo score, si giocava al 105 Stadium, con l’accoppiata Ebi & Myers che ne misero a segno 50 in cooperativa) e poi andarono a imporsi pure in terra laziale (71-85 il risultato, con Bennerman a quota 20). Questo accadeva comunque una vita fa, ora i protagonisti sono altri, impossibile scovare punti di contatto. L’unico giocatore che Rbr conosce è Andy Cleaves, la guardia statunitense, e il motivo è semplice: l’americano aveva iniziato la stagione con Ferrara e prima della sparizione degli estensi aveva fatto tempo a disputare entrambi i match contro i biancorossi. Cavandosela peraltro bene, soprattutto al Flaminio (22 pt con 814 da due, 20 al ritorno). Ma il referto rosa, meglio ricordarlo, lo strappò sempre la Rinascita.

A Latina, comunque, Cleaves ha già lasciato il segno, divenendo subito il ‘primo violino’ dell’attacco con 20.3 punti nelle 4 gare sin qui disputate. Viaggiano poi in doppia cifra il play italo-dominicano Yancarlo Rodriguez (11.8 pt in 26’) e l’ala forte bulgara Ivan Alipiev (11.7 in 28’ col 54% da due e il 38% da tre). Sotto canestro si avverte invece la fisicità di Abdel Fall, centro da 9.2 pt e 7 rimbalzi in 22’. Il quintetto base potrebbe completarsi con l’esterno Salvatore Parrillo, anche se a Franco Gramenzi, il 59enne coach che da diverse stagioni siede sulla panchina di Latina, le alternative non mancano, per delle rotazioni che coinvolgono abitualmente 10 giocatori. I laziali sul parquet amico hanno viaggiato col 50% di percentuale-vittorie (6-6), mentre in trasferta, come è naturale che sia, hanno faticato di più (3-9). Comparando le statistiche, Rimini realizza di più (76.8 pt contro 74.6) e subisce di meno (77.5 contro 78.4).

Rinascita è inoltre più precisa sia nel tiro da due (51% contro 49%), sia nelle triple (35% contro 31%), mentre Latina è meglio a cronometro fermo (76% contro 73% dalla lunetta). Ancora Rbr a farsi preferire a rimbalzo (35.7 contro 34.9). A proposito di rimbalzisti, anche ieri Ogbeide è rimasto a riposo per una scavigliata. Questa mattina il pivot di RivieraBanca dovrebbe invece allenarsi, per essere poi della partita domani.

alb.cresc.