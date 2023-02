Rbr, salvezza a un passo Ora basta una vittoria

Una domenica in panciolle, per ritrovarsi poi ancora più vicina alla meta. E’ quello che è accaduto alla Rinascita, forzatamente a riposo nel weekend per l’annunciato rinvio del match di Cividale, gara slittata al 10 marzo, mentre i risultati provenienti dagli altri campi rendevano la classifica del girone Rosso ancora più gradevole per i biancorossi, che potevano ritrovarsi addirittura sesti per lo scivolone della Fortitudo, che ha sì gli stessi punti di Rbr (22), ma con una partita in più. Ma ciò che più conforta riguarda quella salvezza che ormai si tocca con mano. Al momento, infatti, Ferrara e Chiusi si spartiscono il nono posto – l’ultimo utile per avere la certezza di rimanere aggrappati alla categoria – a quota 18, ma solo una delle due formazioni potrà approdare a 24, poiché nella penultima giornata è in calendario lo scontro diretto.

Questo significa che se RivieraBanca sale a 24 è salva, a prescindere da quello che combinano le avversarie. Una sola vittoria, su ben quattro opportunità (Nardò in casa, Cividale e Ravenna fuori, Pistoia al Flaminio), e Rimini avrà già centrato il primo, importante obiettivo che si era prefissa, quello di ritrovarsi in A2 nel prossimo autunno.

"Non sono portato a fare calcoli – ammette Mauro Zambelli, vice di coach Ferrari –, guardo sempre alla prossima partita, però è così. E alla luce dell’avvio di stagione, questa situazione era abbastanza improbabile", sostiene il tecnico, mentre l’Rbr, se volesse ingolosirsi un po’, potrebbe pensare addirittura a una collocazione nel gironcino che abbraccia le quarte, quinte e seste: posizione che sarebbe sinonimo di partecipazione ai playoff sicura, poiché quel gironcino esprimerà alla fine la griglia delle squadre piazzate dal settimo al dodicesimo posto. "E’ un’ulteriore soglia, ma adesso pensiamo a garantirci la salvezza aritmetica, poi vediamo. Certo che se riusciamo a vincere due o più incontri in marzo potremmo anche ritrovarci tra le prime 6", ci fa un pensierino Zambelli, che intanto ha nel mirino Nardò. "Squadra ricca di istinto offensivo, con quella che forse è l’individualità più forte del girone, l’americano Russ Smith. Dovremo disputare una gara di grande dispendio difensivo".

