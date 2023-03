Rimini Marathon 2023 con 10mila persone, chi ha vinto

Maratona di Rimini, oltre 10mila partecipanti

Rimini, 26 marzo 2023 – Una festa per oltre diecimila persone. Una marea colorata ha invaso le strade della città per l’ottava edizione della Rimini Marathon.

Atleti, appassionati e famiglie si sono messi alla prova nelle diverse gare agonistiche e non: la maratona, la mezza maratona, la ‘ventina’ (mezza maratona non agonistica) fino alla Family Run. Ad anticipare la maratona l’ormai tradizionale Kids Run, che nella giornata di sabato ha visto la partecipazione di oltre duemila bambini.

Al via della gara regina in via XX settembre, preceduta come sempre dalla partenza degli Spingitori di carrozzella, l’assessora Roberta Frisoni, alla presenza anche del vescovo Nicolò Anselmi.

Oltre un centinaio gli agenti della Polizia Locale di Rimini che sono stati impegnati sulle strade a supporto dei volontari dell’organizzazione per presidiare la sicurezza degli atleti e la viabilità. Nessuna criticità è stata registrata lungo il percorso, che ha toccato anche Riccione e Misano.

A tagliare per primo il traguardo della maratona sotto l’Arco d’Augusto è stato l’atleta sloveno Domen Hafner in 2 ore 30 minuti e 21 secondi, mentre tra le donne è stata Luz Nadine De La Cruz Aguirre col tempo di 2 ore 52 minuti 36 secondi.

Nella mezza maratona ad avere la meglio sono stati l'atleta del Burkina Faso Leonce Bukuru (1.06.38) e la keniana Emily Cheroben Chepkemoi (1.16.41).