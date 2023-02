Titane, un punto dopo il lungo digiuno

Le ragazze della Primavera della San Marino Academy tornano a far punti, dopo un lungo digiuno. In casa del Parma arriva un 1-1 che si apre e chiude nel giro di appena sei minuti. Corre il 26’ quando Orsenigo serve a centro area Verrino, che dopo un primo tentativo non andato a buon fine (grande parata di Scotti) ritrova immediatamente il pallone e, di testa, realizza un comodo tap-in. Le titane però reagiscono. Prencipe mette in area un pallone destinato a Sanchi, che viene abbattuta da Randazzo. Rigore che Pirini realizza.

Primavera Girone 1 (13ª giornata): Tavagnacco-Juventus 1-4, Milan-Hellas Verona 6-1, Napoli-Fiorentina 1-0, Parma-San Marino Academy 1-1, Roma-Inter 2-0, Sassuolo-Lazio 1-2.

Classifica: Juventus 34; Roma 32; Milan 31; Inter 24; Hellas Verona 15; Napoli, Fiorentina, Sassuolo 14; Lazio 13; Parma 12; Tavagnacco 8; San Marino Academy 7.