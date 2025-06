Consiglio comunale dei giovani: "Più sicurezza davanti alle scuole e un centro per le attività ludiche"

Un segnale forte di partecipazione e impegno civico arriva dai giovani della comunità. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha dimostrato come l’interesse per la vita pubblica possa tradursi in proposte concrete e in un coinvolgimento attivo nel processo decisionale. I giovani consiglieri, infatti, hanno presentato ufficialmente alla loro sindaca Vittoria Bargagli, alla vice sindaca Greta Forti, agli assessori Domitilla Di Donato e Giorgio Luca, e ad altri membri del Consiglio, tre proposte focalizzate principalmente sul miglioramento della scuola e della sicurezza urbana. Tra le richieste avanzate, spiccano interventi di manutenzione sulla palestra e sugli impianti sportivi collegati alla scuola media, fondamentali per garantire spazi sicuri e funzionali ai giovani studenti. I ragazzi hanno inoltre sottolineato l’importanza di migliorare la sicurezza degli attraversamenti davanti alle scuole, sia medie che primarie, per tutelare la mobilità dei più piccoli. Non solo scuola: i giovani consiglieri hanno anche proposto di spostare una fermata dell’autobus in via di Montagna, con l’obiettivo di agevolare il traffico e migliorare la viabilità nel quartiere. Infine, un’altra proposta riguarda la creazione di un Centro giovani, un luogo dedicato alle attività formative e ludiche, che possa diventare un punto di riferimento per i ragazzi del territorio.

Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno dimostrato dai giovani. "Il contributo dei nostri giovanissimi consiglieri, che ringraziamo sinceramente – ha sottolineato Pieraccini –, si dimostra da subito frutto di un punto di osservazione attento, originale e responsabile. Quanto segnalano farà parte della nostra programmazione più generale. Il Centro giovani, uno degli obiettivi di questa amministrazione, vorrei che fosse un’esperienza di politica condivisa: mi piacerebbe costruire il progetto insieme a loro, affinché risponda alle esigenze dei ragazzi e diventi un luogo sicuro e accessibile".

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come i giovani possano essere protagonisti attivi nel processo di crescita e miglioramento della comunità, dimostrando che l’impegno civico e la partecipazione politica sono strumenti fondamentali per costruire un futuro più inclusivo e partecipato.