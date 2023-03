L’Adriese sconfitta in casa 2-0 dall’Union Clodiense

il derby va alla Clodiense, Adriese battuta in casa

Rovigo, 5 marzo 2023. Con un gol per tempo di Issa, l’Union Clodiense espugna il campo dell’Adriese nel derby “granata”. Una partita difficile per i ragazzi di mister Roberto Vecchiato, che costruiscono gioco, ma arrivano poche volte al cospetto del portiere Zecchin. Partenza fortissima dei chioggiotti, e pieno possesso del gioco per la squadra allenata da Antonio Andreucci (che grazie a questa vittoria e alla concomitante sconfitta del Legnago in quel di Bolzano si porta a -4 dalla capolista Legnago) e con l'Adriese chiusa nella propria metà campo. Su calcio d'angolo Fasolo prova a mettere dentro di testa, ma è bravo Bonucci a deviare nuovamente in angolo. Al 20' Maniero su punizione la mette dentro per la testa di Tiozzo sul secondo palo, ma la sfera esce fuori di poco sopra la traversa. Ancora punizione sulla sinistra e ancora Tiozzo che manca la sfera per un soffio tutto solo sul secondo palo. Partita molto contratta e dove entrambe le squadre fanno fatica ad arrivare a conclusione. La formazione di casa ci prova con Maniero prima e Farinazzo poi, ma non si arriva al tiro in porta.

L’Adriese capitola

Adriese che capitola al 40’ dopo che l’arbitro Virgilio, arrivato da Agrigento, dopo un’azione confusa in area concede la massima punizione con Issa che spiazza Bonucci. Nel secondo tempo ospiti che partono ancora bene poprio con Issa che dalla destra prova a concludere in rete, ma Bonucci devia in angolo. L’esterno dell’Union Clodiense è in giornata di grazie e al 13' arriva il raddoppio quando Fasolo lo pesca tutto solo in area, Issa ringrazia e raddoppia. Mister Vecchiato prova a cambiare qualcosa ma i subentrati non cambiano l’inerzia del gioco e la reazione della squadra di casa fatica ad arrivare. Due occasioni al 25’ prima quando Brigati cerca lo svedese Ekblom entrato per Rabbas, ma non riesce a chiudere, poi Farinazzo per Gioè, idem. Festeggia l’’Union Clodiense, Adriese ora quarta raggiunta dalla Virtus Bolzano, a otto punti dalla capolista Legnago.



Questi i risultati: Mestre-Este 0-1, Campodarsego-Caldiero 3-1, CArtigliano-Cjarlins Muzane 0-0, Dolomiti Bellunesi-Montecchio 3-2, Torviscosa-Levico 2-0, Villafranca – Luparense 0-1, Bolzano-Legnago 2-0. Classifica: Legango 49, Union Clodiense 45 (una partita in meno), Este 42, Adriese e Virtus Bolzano 41, Cjarlins Muzane 40, Campodarsego 39, Caldiero e CArtigliano 38, Luparense 35, Dolomiti Bellunesi 34, Mestre 33, Montecchio Maggiore 30, Torviscosa 27, Portogruaro 26, Levico 24, Montebelluna 22, Villafranca 21 (una partita in meno).

Adriese-Union Clodiense 0-2



Adriese: Bonucci, Brigati (37' st. Zupperdoni), Feruglio, Montin, Tiozzo, Gioè, Rabbas (9' st. Ekblom), Gemignani (9' st. Danieli), Maniero (29' st. Moras), Farinazzo, Forapani (29' st. Tomasi). A disposizione: Lazar, Martimbianco, Cappellari, Campion. Allenatore: Vecchiato

Union Clodiense: Zecchin, Marocco, Tinazzi, Serena R. (23' st. Tognoni), Munaretto, Cuomo, Minicucci (9' st. Serena F., Vecchione, Aliú (37' st. Padovan), Fasolo (48' st. Duse), Issa (46' st. Rossi). A disposizione: Magri, Calcagnotto, Gning, Nalesso. Allenatore: Andreucci

Arbitro: Virgilio di Agrigento

Assistenti di linea: Cardinali di Perugia e Scifo di Trento

Reti: 40' pt. rigore, 13' st. Issa (U)

Ammoniti: Munaretto, Issa (U), Gemignani (A)

Note: 700 spettatori circa, tempo soleggiato, recupero 1/4