Calcio D, Pasqua felice per l’Adriese vittoriosa a Villafranca Veronese 2-0

Rovigo 7 aprile 2023. Festeggerà una Pasqua serena l’Adriese che nel turno prefestivo ha vinto 2-0 in trasferta a Villafranca Veronese. I granata si sono schierati con Bonucci tra i pali, Feruglio, Montin e Tiozzo i tre di difesa, Maniero e Danieli in mediana con Brigati e Tomasi sugli esterni, Rabbas sulla tre-quarti a suggerire per il tandem d'attacco composto da Farinazzo e Ekblom. Primo tempo giocato a ritmi compassati e privo di particolari sussulti, il Villafranca prevale nel possesso senza però riuscire ad affondare con l'Adriese che agisce invece di rimessa cercando si sfruttare la velocità di Brigati e Tomasi. Si torna negli spogliatoi senza recupero con il punteggio fermo sullo 0-0. Ripresa più movimentata, al 2' la squadra di Spinale sfiora il vantaggio con una punizione dai 25 metri di Martone che Bonucci alza in corner, sul cui sviluppo Stanghellini non arriva per un niente ad impattare il pallone di testa nell'area piccola.

Il match è vivo con continui capovolgimenti di fronte, con le squadre animate anche dalle girandole di cambi effettuate da entrambe le panchine. Al 35' il Villafranca è anche sfortunato quando il destro dal limite di Fornari va a sbattere sul palo con Leveh che accorre in area per spingere in porta il pallone venendo però fermato dalla bandierina alzata dall'assistente. Quattro minuti più tardi l'episodio risolutivo dell'incontro, Farinazzo entra in area per vie centrali cadendo in seguito ad un contatto con Spezia in uscita bassa, con il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il subentrato Moras che incrocia con il destro con Spezia che intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone che si insacca. Il Villafranca si ributta allora in avanti alla ricerca del pareggio nei sei minuti di recupero concessi, al quinto dei quali però su un pallone sparacchiato in avanti Ekblom sfugge alla marcatura di Mazzi e anticipa di testa Spezia al limite dell'area firmando il raddoppio che chiude di fatto i giochi. Per il Villafranca si interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi, per l’Adriese una vittoria dopo il pareggio con la neopromossa Torviscosa. Dopo la pausa di Pasqua il 16 aprile l’Adriese ospiterà al Bettinazzi la Virtus Bolzano che ha pareggiato 1-1 contro l’Union Clodiense. Villafranca (4-3-1-2): Spezia, Amoh, Tosi F., Malavasi (31’ st Vetere), Mazzi, Stanghellini, Martone (20’ st Ciuffo), Fornari (37’ st Cordioli), Leveh (40’ st Cannoletta), Boccalari, Marchetti (31’ st Fanini). A disposizione: Ballato, Gardini, Menolli, Cannoletta, Xeka. Allenatore: Spinale Manuel. Adriese (3-4-1-2): Bonucci, Brigati, Feruglio (30’ st Zupperdoni), Montin, Tiozzo, Rabbas (12’ st Moras), Maniero, Farinazzo (12’ st Campion), Ekblom, Danieli (20’ st Capellari), Tomasi. A disposizione: Lazar, Martimbianco, Moretti, Gemignani, Forapani. Allenatore: Vecchiato Roberto.