Calcio serie D, l’Adriese sconfitta dal Caldiero per 2-0 perde il primato

Mohamed Rabbas

Rovigo, 22 gennaio 2023 - Sconfitta pesante per l'Adriese, contro un Caldiero solido che ha sfruttato al meglio le occasioni avute durante la partita. Una sconfitta, la prima al Bettinazzi, che costa il primato alla squadra di mister Vecchiato.

Buono l’inizio gara con Rabbas che salta tre avversari, va in area per tirare con la palla che viene ribattuta e cade sui piedi di Gioè, che non riesce a direzionare bene il tiro e la sfera esce. Passaggio indietro di Moras per Maniero, che calcia al volo, ma la sfera esce di poco alta sopra la traversa. Al 13' Rabbas entra in area, scarica su Moras, che calcia e il tiro viene respinto, subito dopo proprio Rabbas prova a concludere, ma la sfera esce.

Il Caldiero è attendista, prende le misure ma tiene bene il campo. Al 19' Moras, su passaggio di Rabbas, prova il tiro a giro, ma la palla esce sopra la traversa. Al 25' ancora Rabbas da fuori area, ma la palla esce. Poco dopo stessa cosa per Maniero, ma è Kuqi che blocca. Al 33' palo di Forapani. Ancora lui al 40' ma il suo tiro è respinto da Kuqi. Nella ripresa, al 10’ la doccia fredda per l’Adriese: Battistini trova impreparato Lazar sul secondo palo e gonfia la rete per il vantaggio dei veronesi. Subito dopo Brigati va vicino al pareggio ma il Caldiero tiene. Vecchiato prova a raddrizzare la partita con i cambi inserendo lo svedese Ekblom, Danieli e Farinazzo. Al 24' Maniero la mette dentro per Ekblom, che per un soffio manca l’appuntamento con la palla. Ancora Maniero cerca la testa di Martimbianco, che chiude fuori. Aumenta il pressing dei granata di casa con un tiro potente di Moras fuori misura. Così, al 42’ arriva il raddoppio del Caldiero con Pimazzoni che si trova davanti a Lazar e chiude in rete.

Formazioni

Adriese: Lazar, Brigati (31' st. Farinazzo), Martimbianco, Montin, Gioè, Moras, Rabbas (14' st. Ekblom), Gasparini (35' st. Feruglio), Gemignani (28' st. Danieli), Maniero, Forapani (36' st. Campion). A disposizione: Bonucci, Cappellari, Zupperdoni, Tomasi. Allenatore: Vecchiato

Caldiero: Kuqi, Zanazzi, Braga, Filiciotto, Moretti, Baldani, Righetti, Boldini (38' st. Cherubini), Battistini (29' st. Rossi), Manarin (44' st. Viviani), Cordioli (1' st. Pimazzoni). Allenatore: Aldegheri, Cinel, Roverato, Viviani, Lerco, Orfeini. Allenatore: Cacciatore

Reti: 10' st. Battistini (C), 42' st. Pimazzoni (C)