Chi è Davide Giazzon, nuovo allenatore del Rugby Rovigo

Rovigo, 8 giugno 2024 – In casa rugby Rovigo, il dopo Alessandro Lodi (entrato nello staff della nazionale Under 20), porta il nome di Davide Giazzon. Sarà lui, infatti il nuovo head coach dei rossoblù rodigini per la prossima stagione. Arrivato come allenatore della mischia dei bersaglieri nel 2020, ex tallonatore della nazionale italiana, con la quale collezionò 29 caps, Davide Giazzon sarà affiancato da Joe Van Niekerk, allenatore della difesa e da Stefan Basson, allenatore dell’attacco.

Chi è Davide Giazzon

Rossoblù numero 548, ha fatto parte della rosa rodigina per un anno, nel 2011/12; successivamente ha firmato con gli Aironi e con le Zebre, dove giocò 31 partite, poi con la Benetton Rugby. Nella sua ultima stagione da giocatore, è tornato nel club in cui è cresciuto, il Mogliano Rugby.

Davide ha iniziato l’attività di allenatore nel 2018 presso il Villorba Rugby in serie B, approdando poi a Rovigo, nel 2020, come coach del pack rossoblù. Con i rossoblù Giazzon ha vinto due scudetti nel 2021 e nel 2023. “Vorrei ringraziare Alessandro per questi due anni, dove abbiamo lavorato insieme”, le parole del direttore sportivo Polla Roux.

Ha guidato con professionalità la squadra, riuscendo nel 2023 a conquistare il 14esimo scudetto. "Lo ringraziamo per la sua passione – continua – e per l’attaccamento alla maglia. Ha dato tanto alla squadra e alla città”.

La squadra: “Crediamo nelle sue qualità”

Per dare continuità al progetto iniziato con Lodi, con il presidente Zambelli, continua il diesse, “abbiamo individuato in Giazzon la persona adatta per ricoprire il ruolo di capo allenatore”. Clima di squadra. “Era importante mantenere questo ambiente sereno e positivo – dice Polla Roux – non potevamo dunque che scegliere una persona già dello staff. Giazzon, ha affiancato tre allenatori a Rovigo, ha dimostrato di avere la competenza per guidare la squadra. Per lui sarà una nuova esperienza, noi siamo contenti di potergli dare questa opportunità: crediamo nelle sue qualità. Dobbiamo continuare a far crescere e formare i giocatori. Ha il totale sostegno da parte della società.”