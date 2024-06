Rugby Rovigo, 10 giocatori salutano il club rossoblù: cosa succederà la prossima stagione

Rovigo, 8 giugno 2024 – Conclusa la stagione sportiva, la Femi Cz Rugby Rovigo ha salutato dieci giocatori che non faranno più parte della rosa per il prossimo anno. Sono Atkins Jacob che si ritira dal rugby giocato, Bazan Vélez Lautaro, Luca Borin, Ignacio Dogliani, Edoardo Ferraro, Vittorio Lastra Masotti, Edoardo Lubian e Nicola Quaglio che si ritirano dal rugby giocato, Keegan Munro e Leonardo Sarto.

Il club presieduto da Zambelli, “ringrazia di cuore tutti i giocatori che hanno sempre onorato la maglia rossoblù in ogni partita disputata e per l’impegno dimostrato” e fa “uno speciale in bocca al lupo per il proprio futuro ad Edoardo Lubian, Nicola Quaglio, Legends Rossoblù e all’inglese Jacob Atkins che hanno deciso di ritirarsi dal rugby giocato”.

Lubian: futuro da allenatore

Per Edoardo Lubian comincia la nuova esperienza da tecnico visto che, assieme a Matteo Ferro, alleneranno l’Under 16 della Monti Rugby Rovigo. Una sorta di ritorno alle origini per chi, sbocciato nella Monti e maturato nella prima squadra Rugby Rovigo Delta, ora ha come obiettivo personale quello di trasferire esperienza e competenze ai giovani atleti della palla ovale avviandoli a realizzare il sogno di arrivare al rugby professionistico.

La prossima stagione

Per la prossima stagione sportiva, la Monti RRJ prevede di partire da una quarantina di atleti provenienti dal vivaio rossoblù, ma le iscrizioni, che saranno possibili già dal mese di luglio, sono ovviamente aperte a tutti i ragazzi di 14 e 15 anni.

L’inizio dell’attività è già fissato sul calendario: si parte dopo Ferragosto, tutti in campo da lunedì 19 agosto 2024.

Rugby Femminile

Inoltre, il prossimo futuro, per il Rugby Femminile, sarà in continuità sulla strada tracciata lo scorso anno: si lavorerà sulle aggregazioni territoriali e soprattutto alla crescita per linee interne relativamente alle categorie di propaganda. Il responsabile sportivo del progetto Rugby Femminile sarà Emanuele Pusceddu, coach di esperienza che collabora con la Monti da diversi anni (ha già condotto Under 13 e Under 10 e allena da 22 anni) e verrà affiancato da un inserto giovane, Nicolò Bisan, anche lui già nello staff Monti (con Under 8 e Prime Mete). Tania Piccolo sarà la dirigente accompagnatore del settore femminile. Per le ragazze sono previsti tre allenamenti a settimana e palestra.