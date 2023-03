Rugby Rovigo: festa rossoblù battuti, 34-27, i campioni d’Italia del Petrarca Padova

Steolo vola in touche

Rovigo, 12 marzo 2023 - Scontro di alta classifica e derby d’Italia numero 175, erano gli ingredienti perfetti per la sfida più attesa del campionato tra i rossoblù e gli eterni rivali del Petrarca Rugby. E così è stato al termine di una partita emozionante, davanti allo spettacolare pubblico che nel rugby solo Rovigo sa regalare. I primi a muovere il tabellone sono i tuttineri che ottengono un calcio a favore per un fuorigioco del Rovigo, Lyle dalla piazzola fissa tre punti, 0-3. Al 14’ è Montemauri a rispondere al piede e a fissare i primi punti anche per i rossoblù, 3-3. A 21’ i bersaglieri guadagnano terreno con una touche nella metà campo avversaria, serie di pick and go e di grande prepotenza Tavuyara va oltre la linea, Montemauri è preciso, 10-3. Esattamente due minuti dopo, Montemauri è bravo a recuperare al volo l’ovale e ad aprirlo a Chillon che trova un varco nella difesa avversaria, calcetto e Lertora va a marcare la seconda meta. Montemauri da posizione non favorevole non centra i pali, 15-3.

Al 30’ Rovigo scalda ancora il pubblico del Battaglini con una bella azione che porta Ciofani oltre la linea, Montemauri non centra i pali, 20-3. Match di grande ritmo; al 34’ è la volta degli ospiti che dopo una serie di pick and go, nei ventidue dei rossoblù, aprono al largo per Ferrarin che va a marcare la prima meta per il Petrarca, lo stesso numero dieci converte, 20-10. Al 40’ il Petrarca ottiene un calcio a favore e opta per i pali, Ferarrin aggiunge altri tre punti al piede e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 20 a 13.

Il secondo tempo si apre a favore dei tuttineri che riportano il punteggio sul pareggio grazie alla meta di De Masi e la trasformazione di Ferrarin al 43’. Al 51’ è ancora il Petrarca Rugby ad avare la meglio, gli ospiti sono bravi a risalire il campo e ad andare in meta con Broggin, Ferrarin è preciso, 20-27. Al 60’ Borean, appena entrato, esce per un cartellino giallo: i rossoblù sfruttano subito la superiorità numerica e dopo una touche sui cinque metri l’arbitro Vedovelli assegna la meta di punizione ai bersaglieri, 27-27. Al momento della marcatura viene espulso con un altro cartellino giallo Montagner del Petrarca Rugby.

Al 62’ però i tuttineri ottengono un calcio a favore ma Ferrarin dalla piazzola non centra i pali. Al 34’ rimonta dei rossoblù che avanzano al campo, calcetto di Ciofani che rimbalza tra le mani di Stavile che in una cavalcata solitaria vola dritto in meta. Chillon converte e aggiunge due punti al piede, 34-27. Al 74’ Ferro, in quanto Capitano, viene punito con un cartellino giallo per falli ripetuti. Al 77’ Stavile esce per un cartellino giallo, rossoblù in tredici. Al 78’ Broggin per gioco scorretto viene punito con un cartellino giallo e i rossoblù si salvano dal Petrarca che era nei cinque metri dei bersaglieri. Ultimi minuti da cardiopalma con il Petrarca in avanzamento, buona la difesa dei rossoblù che riescono ad ottenere un calcio a favore, l’ovale viene liberato e il derby finisce con la vittoria dei bersaglieri per 34 a 27 e con cinque punti conquistati in classifica.

“I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, abbiamo fatto cinque mete al Petrarca, dice il coach rodigino Alessandro Lodi. Gli avanti hanno fatto un gran lavoro e i trequarti hanno concluso con ottime realizzazioni. Abbiamo avuto una lucidità mentale eccellente. Ottima prestazione, contro un Petrarca che ha fatto la sua miglior prestazione. Sono super orgoglioso dei ragazzi.”

Formazioni

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.), Lertora, Tavuyara, Van Reenen, Ciofani; Montemauri (67’ Moscardi), Chillon; Cosi (47’ Lubia), Stavile, Sironi; Steolo (47’ Ferro), Lindsay; Pomaro (53’ Theys), Ferraro (45’ Giulian), Leccioli (47’ Quaglio). All. Lodi

Petrarca Rugby: Lyle (31’ Capraro); Fou, De Masi, Broggin, Esposito; Ferrarin, Tebaldi (72’ Citton); Trotta, Nostran (4’ Montagner-15’ Nostran-47’ Montagner), Casolari (15’ Ghigo); Canali, Galetto (65’ Michieletto); Hughes (72’ Chistolini), Di Bartolomeo (71’ Carnio), Spagnolo (56’ Borean). All. Marcato

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Lyle (0-3), 14’ c.p. Montemauri (3-3), 21’ m. Tavuyara tr. Montemauri (10-3), 24’ m. Lertora (15-3), 30’ m. Ciofani (20-3), 34’ m. Ferarrin tr. Ferrarin (20-10); s.t. 43’ m. De Masi tr. Ferrarin (20-20), 51’ m. Broggin tr. Ferrarin (20-27), 60’ meta di punizione (27-27), 68’ m. Stavile tr. Chillon (34-27)