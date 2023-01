Rugby Rovigo, la Femi Cz batte 26-10 le Fiamme Oro

Rovigo, 29 gennaio 2023. Nella dodicesima giornata del campionato Peroni Top 10 bella vittoria dei “bersaglieri” contro i romani delle Fiamme Oro Rugby.

Partenza di fuoco per i rodigini che, al 2', avanzano il gioco con la fisicità di Tavuyara che apre l'ovale per Montemauri che vola a schiacciare l'ovale in mezzo ai pali. Lo stesso Montemauri converte, 7-0. Al 8' la Rugby Rovigo ottiene un calcio a favore e allunga il gap dalla piazzola con Montemauri, 10-0. Al 17' è il piede di Canna a rispondere e a fissare i primi tre punti per le Fiamme Oro, 10-3. Al 23' sono ancora le Fiamme Oro ad aggiungere punti sul tabellino: pick and go sui cinque metri dei rossoblù ed è Marinaro ad andare a segnare la prima marcatura, Canna converte e porta il punteggio sul pareggio, 10-10. Al 32' Montemauri centra ancora i pali dopo che i bersaglieri hanno ottenuto un calcio a favore, 13-10. Al 37' Tavuyara recupera l'ovale e in solitaria avanza il campo con un ottimo break personale, Rovigo ottiene il vantaggio, touche sui cinque metri ed è Steolo a schiacciare la marcatura. Montemauri fissa i due punti della trasformazione, 20-10. Primo tempo che si conclude con il punteggio di 20 a 10.

La seconda frazione di gioco si apre con i rossoblù che al 43' fissano altri tre punti al piede con Montemauri, 23-10. Al 50' Montemauri è ancora preciso dalla piazzola, 26-10. Il punteggio del match non si sblocca più fino al termine della partita; le Fiamme Oro provano varie occasioni di segnare punti pesanti, ma Rovigo è bravo a mantenere la concentrazione ed a non far concretizzare agli avversari. Al 70' il Capitano rossoblù Diederich Ferrario esce dal campo per un cartellino giallo per falli ripetuti. Sette minuti dopo anche le Fiamme Oro Rugby restano con un uomo in meno per un cartellino giallo a Fragnito per un placcaggio pericoloso ai danni di Chillon. Negli ultimi minuti gli ospiti provano a risalire il campo ma Rovigo difende bene e conquista quattro punti fondamentali per la classifica.

Nominato player of the match il rossoblù Iliesa Ratuva Tavuyara. "Abbiamo giocato quadrati e solidi, siamo stati anche molto disciplinati e la nostra difesa è stata buona, dice coach Alessandro Lodi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche lancio in touche di troppo, potevamo così concretizzare di più però la partita non è mai stata messa in discussione. Era un match da non sbagliare e così è stato. Nonostante le varie assenze siamo stati bravi, stiamo lavorando tutti sulla stessa strada. Tutti hanno fatto una bella prestazione anche la panchina ha dato quel contributo che volevamo. Ora subito testa alla partita con il Valorugby Emilia di Coppa Italia".