Da BBTech Expo ai campionati della cucina italiana

Come di consueto, Beer&Food Attraction si svolgerà in contemporanea con la 7ª edizione di BBTech Expo - The Beer & Beverage Technologies Show (la manifestazione dedicata alle tecnologie, alle attrezzature e agli accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande) e non mancheranno campionati e concorsi di livello assoluto per le diverse anime del settore: tra gli altri, il premio Birra dell’anno di Unionbirrai, i Campionati di cucina italiana, organizzati grazie alla partnership con FIC – Federazione Italiana Cuochi, il mondiale di Pizza senza frontiere di ristorazione Italiana Magazine e il Global Chefs Challenge European Gran Prix 2025, l’evento di selezione europea di alta cucina, propedeutico al campionato mondiale del circuito Worldchefs.