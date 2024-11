L’appuntamento più frizzante di Ieg. A Rimini una fiera a tutta birra

Dalle eccellenze birrarie italiane e internazionali (craft e mainstream) alla più completa offerta del mondo beverage come acque minerali e succhi di frutta, passando dai soft drink agli spirits, senza dimenticare la grande crescita dello spazio Mixology con l’introduzione di nuove categorie come gli sparkling wine e le proposte Food con i prodotti ready-to-eat per il canale casual dining.

Tutto questo è Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show, la manifestazione firmata Italian Exhibition Group (Ieg) che si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025.

Beer&Food Attraction si conferma il punto di riferimento dell’eating-out, dominando la scena nazionale della Beverage & Bar Industry. Grazie alla collaborazione tra Ice Agenzia e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oltre al network dei regional advisor di Italian Exhibition Group, è stata inoltre già confermata la presenza di oltre 130 buyer da 40 Paesi. "Beer&Food Attraction 2025 giunge alla sua 10a edizione dopo il successo dello scorso anno – spiega Flavia Morelli, group exhibition manager food&beverage di Ieg – Daremo risalto alla filiera del beverage abbinata al food in un contesto fieristico che coinvolgerà tutta la bar industry con le due novità del Mixology Village e dell’area Sparkling & Mix. Durante la tre giorni, gli incontri di business si alterneranno alle opportunità di aggiornamento professionale grazie a un nutrito programma di talk e convegni".

Diverse le novità previste per l’edizione 2025: Beer&Food Attraction sarà infatti il palcoscenico dell’universo SuperHoreca, grazie al potenziamento dell’offerta che ruota attorno al rito dell’aperitivo. Quattro padiglioni della fiera saranno dedicati al settore food, componendo così un’ampia vetrina per i prodotti alimentari come pizza, surgelati e altre proposte per l’aperitivo e per le attrezzature in ambito foodservice: dall’arredamento, al food packaging, passando per le ultime novità tecnologiche. Protagoniste tra i padiglioni della fiera le birre artigianali e industriali assieme ai relativi produttori, dalle piccole etichette alle multinazionali, mentre l’arte della miscelazione troverà la sua massima espressione nel Mixology Village, che valorizzerà le aziende produttrici di distillati e le piccole attrezzature per bartending con la terza edizione di Mixology Circus, evento di riferimento per il mondo spirits. Altra novità sarà l’area Sparkling&Mix, dedicata agli sparkling wine per il mondo cocktail.

Beer&Food Attraction sarà inoltre un appuntamento per la formazione e l’aggiornamento professionale, con approfondimenti sui trend di mercato, consumi e temi di attualità del settore birrario anche grazie al patrocinio di Assobirra.

In programma anche l’appuntamento con la 14esima edizione dell’International Horeca Meeting organizzato da Italgrob, occasione centrale di confronto per l’intera filiera del beverage che coinvolge le principali realtà produttive e associative di settore per tracciare le rotte future sulla base delle tendenze e degli scenari che coinvolgono l’industry. In fiera infine la 3ª edizione della Italian Craft Beer Conference organizzata da Unionbirrai in collaborazione con Ieg: un importante momento di approfondimento per gli attori della filiera sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie e analisi delle tendenze del mercato della birra artigianale.