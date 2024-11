Selenella, missione futuro: "Innovazione e sostenibilità. Ecco le patate made in Italy"

Il Consorzio patata italiana di qualità ha lo scopo di rendere più chiara e trasparente la missione di esaltare l’italianità e l’eccellenza del prodotto. Con il brand Selenella sono prodotte patate, carote e cipolle all’insegna della sostenibilità. La storia di Selenella è illustrata da Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Consorzio patata italiana di qualità. "È cominciata più di trent’anni fa, nel 1990 – dice –, quando un gruppo di produttori e commercianti si sono riuniti nel Consorzio per la patata tipica di Bologna con l’intento di mettere a frutto il patrimonio di esperienze di un territorio che fin dall’Ottocento, si era distinto per l’eccellenza nella coltivazione della patata. È stato intrapreso così un percorso di innovazione e differenziazione per valorizzare al massimo il prodotto e garantire la tutela degli interessi dell’intera filiera e del territorio bolognese. In partnership con associazioni di produttori, cooperative e realtà commerciali e distributive è stata chiamata a contribuire alla realizzazione del progetto anche l’Università di Bologna che, tra le prime, ha ospitato in Italia nei propri terreni il tubero proveniente dal nuovo mondo. Con l’obiettivo di offrire un prodotto sempre migliore ai consumatori, da questa collaborazione è nato il progetto Selenella, la patata importante fonte di selenio. Nel 2002 ha poi preso il via il Consorzio delle buone idee con il compito di gestire e coordinare la produzione e commercializzazione di Selenella e di continuare il processo di ricerca e sviluppo. Da diversi anni il consorzio ha cambiato nome in Consorzio patata italiana di qualità, per rendere più chiara e trasparente la missione che si propone, ovvero italianità ed eccellenza qualitativa. Una mission che da sempre caratterizza il percorso del consorzio e continua a ispirare importanti progetti di sviluppo. Tra i prodotti Selenella spiccano la patata classica e la patata novella, ma anche carote e cipolle, tutte coltivate nel rispetto della produzione integrata, solo in Italia da filiera certificata, consultabile digitando il codice di tracciabilità riportato in etichetta. Selenella oggi è una realtà associativa che riunisce dieci soci, ovvero un’organizzazione di produttori, due cooperative e sette commercianti privati, cui fanno capo 320 imprenditori agricoli distribuiti sul territorio nazionale, prevalentemente in Emilia-Romagna, per un totale di 60mila tonnellate di patate di alta qualità prodotte e oltre 40 milioni di fatturato. Selenella è presente, con quote a valori in crescita, nelle principali insegne della Gdo: dai supermercati agli iper, dai discount al libero servizio. I numeri sono in costante aumento e testimoniano la fedeltà del consumatore che riconosce il nostro impegno nel garantire qualità e sostenibilità delle produzioni. Oggi il marchio Selenella, che per brand awareness si posiziona tra i primi cinque del comparto frutta e verdura, è leader nel settore delle patate confezionate grazie a una quota di mercato a valore pari al 20%".

Prospettive dell’azienda?

"Il 2024 è stato un anno di consolidamento del brand e dei valori che caratterizzano la filiera e distinguono Selenella sul mercato. Negli ultimi anni Selenella ha affrontato grandi sfide, ha intensificato gli sforzi produttivi estendendo le aree di produzione e ha rivisto metodi e tempi di lavorazione in campo e a livello organizzativo. Il nostro futuro include ulteriori investimenti in innovazione e tecnologia, per continuare a creare le condizioni per un’agricoltura sana e proficua, proteggendo i raccolti e riducendo l’impatto sull’ambiente. Insieme ai nostri soci vogliamo sostenere la filiera garantendo trasparenza, affidabilità e qualità, anche per dare valore e certezze economiche al territorio. Inoltre, lavoriamo ogni giorno per confermare la leadership che il mercato ci riconosce e stiamo diventando un punto di riferimento anche per carote e cipolle, sviluppando sempre più queste due referenze. Puntiamo infine a garantire un prodotto sempre più salubre, vogliamo lavorare sull’italianità in un periodo in cui a volte la pataticoltura perde superfici. Ci piacerebbe invertire la rotta e contribuire ad aumentare la superficie riservata alla patata in tutta Italia".

Su quali Paesi stranieri puntate nel vostro programma di internazionalizzazione?

"Considerando che l’Italia non ha una produzione di patate sufficiente a coprire il fabbisogno interno e che attualmente il nostro Paese è costretto ad importarle, rimaniamo focalizzati sul territorio nazionale. Sarebbe interessante riuscire a cambiare questo assetto, per questo da anni abbiamo aumentato le superfici coltivate in molti areali italiani. Ci stiamo lavorando".

Come coniugate la crescita dell’azienda con la sostenibilità?

"I consumatori pretendono prodotti sicuri, qualitativamente elevati e preferibilmente di origine nazionale, ed è quello che garantiamo. Per Selenella crescita continua e sostenibilità delle produzioni vanno di pari passo. Portiamo grande attenzione al rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema. Utilizziamo il metodo della produzione integrata e consigliamo ai nostri produttori la riduzione massima degli sprechi. La filosofia sostenibile di Selenella è caratterizzata da un’agricoltura di precisione, dall’innovazione e dalla gestione oculata dell’acqua. Tecnologie all’avanguardia ci permettono di aumentare la produzione agricola eottenere il massimo dalle coltivazioni anche in termini qualitativi: raccogliendo e analizzando tutti i dati provenienti dal campo, grazie a una rete di sensori e al know how degli agronomi, ci siamo posti l’obiettivo di aumentare la produzione riducendo contemporaneamente sprechi, impatto ambientale e costi per le aziende agricole. Adottiamo innovazioni all’avanguardia sia nelle tecniche agronomiche che nei nuovi sistemi di conservazione. La produzione di patate, carote e cipolle, inoltre, trae dall’impiego dell’agricoltura 4.0 altri vantaggi quali prevenzione più efficace dalle malattie, migliore efficienza delle colture, risparmio economico e uso più razionale delle risorse, in particolare quelle idriche".