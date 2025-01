Dalla spesa in ufficio ai campi estivi aziendali. Il welfare tra le priorità

Il lavasecco e l’autolavaggio in ufficio, il servizio consegna pacchi in azienda, la spesa anche del fresco direttamente sul proprio desk, oltre alla flotta di biciclette elettriche e di monopattini. Sono queste alcune delle facilities aziendali che Illumia mette a disposizione dei suoi 300 collaboratori nella sede luminosissima di Bologna (si contano più di 400 finestre solo all’esterno), progettata dallo studio di architettura Jswd Architekten di Colonia (Germania) al civico 69/2 di via De’ Carracci a Bologna, che la fanno assomigliare tanto al Palazzo dell’Eur di Roma. Illumia ha consolidato un Welfare costruito sulle esigenze dei collaboratori. Con Illumia Academy crea tante opportunità di formazione. Sale e spazi per il relax e la condivisione arrivano con Illumia Garden. Amatissimo da tutti è l’Illumia Summer Camp che aiuta le famiglie dei collaboratori nel risolvere l’annosa questione dei figli durante i mesi estivi: per due settimane l’head quarter di Illumia oltre ad ospitare i genitori accoglie anche i figli, in un contesto sicuro e organizzato a livello educativo. Da quest’anno con la Fondazione Ant, Illumia porta avanti un progetto di screening dermatologico di controllo in orario di lavoro a cui ha aderito il 90% dei collaboratori. Nel 2024 Illumia ha investito 800 mila euro per le attività di welfare e si è riconfermata per il quinto anno consecutivo Welfare Champion, classificandosi prima assoluta nel Welfare Index Pmi 2024 su oltre settemila aziende italiane intervistate.

Nicodemo Mele