Due volte col Gubbio svolta e conferma della stagione

Una stagione travolgente con tanti record bianconeri stracciati, e altri ancora nel mirino. Superato il record di punti della storia del Cesena; al massimo erano stati 83 che permisero di vincere la serie D nel 2018-2019. E non dimentichiamo il primato di Pisseri, imbattuto per 802 minuti mai in serie C il Cesena aveva fatto meglio. Ma i primati superati sono stati tanti, compreso quello delle reti segnate.

Due tappe però hanno dato la svolta e sempre contro il Gubbio. Il 5 novembre 2023 il Cesena a Gubbio (1-1) dopo due minuti perde Corazza per un’espulsione ingiusta poi i padroni di casa vanno in vantaggio al 16’ con Di Massimo. Ma il cesena reagisce, pareggia al 37’ con Adamo e pur con un uomo in meno dimostra forza anche mentale provando a vincere. Poi l’11 marzo 2024 dopo il ko di Carrara; è 2-0 contro un Gubbio forte, con reti di Adamo e Shpendi.