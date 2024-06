’CarpInMusica’, note estive da Pagani a Turci

Al via la ‘CarpiEstate 2024’, tradizionale appuntamento ricco di eventi spalmati lungo i giorni più caldi dell’anno. Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello con ‘CarpInMusica’: tra luglio e agosto, il calendario, curato dal direttore artistico del teatro comunale e maestro Carlo Guaitoli, prevede 14 concerti, dei quali 10 gratuiti e 4 a pagamento, distribuiti nelle tradizionali sedi di piazzale Re Astolfo (‘CarpIinJazz’ e ‘Mundus’) e del cortile d’Onore di Palazzo dei Pio (‘CarpInClassica’ e ‘The Guitar Week’). Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30, con ingresso pubblico alle 21. Ad inaugurare il cartellone sarà lunedì 1 luglio, nel cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, il duo ‘Pagliani – Costoli’, per la rassegna ‘CarpInClassica’, con Mattia Pagliani (violino) e Nicole Costoli (pianoforte) e musiche di van Beethoven, Waxman, Brahms. Giovedì 4 luglio, in piazzale Re Astolfo, ‘Crêuza de Mä’ con Mauro Pagani, per la rassegna ‘Mundus’: disco pubblicato nel 2004 che ripropone quello scritto vent’anni prima con Fabrizio De André, con testi in genovese e sonorità mediterranee. Di nuovo in cortile d’onore, lunedì 8 luglio, ‘Gate Duo’con Simone Bellagamba (sassofono) e William Belpassi (pianoforte), musiche di Lòpez, Eychenne, Bédard, Creston, Fitkin, mentre sabato 13 luglio, spazio a ‘CarpInJazz’ in piazzale Re Astolfo con ‘Dee Dee Bridgewater Quartet meets Medit Orchestra’, con Dee Dee Bridgewater (voce), Carmen Staaf (piano), Evita Polidoro (batteria) e Rosa Brunello (contrabbasso); dirige l’orchestra Angelo Valori. Musiche di Schumann, Liszt, e Strauss protagoniste lunedì 15 luglio nel cortile d’Onore con ‘Nagumo – Tabata’, con Chihiro Nagumo (mezzosoprano), Hiromasa Tabata (pianoforte), per passare poi a venerdì 19 luglio, in piazzale Re Astolfo, con The Swingers Orchestra, che propone il concerto ‘Duke Ellington in Harlem’, e a lunedì 22 luglio, sempre nel cortile d’Onore con ‘C3-ChiesaCellosCremona’: Silvia Chiesa, concertista di fama internazionale e docente del Conservatorio di Cremona, si esibirà con i suoi allievi violoncellisti su musiche di Bach e Villa-Lobos. Atteso appuntamento mercoledì 24 luglio, in piazzale Re Astolfo, con Paola Turci e Gino Castaldo e lo spettacolo con musica dal vivo ‘Il tempo dei Giganti’, dedicato agli anni 1979, 1980 e 1981. Un altro duo, ‘Russo – Pedroni’, lunedì 29 luglio in cortile d’Onore di Palazzo dei Pio: Margherita Russo (flauto) e Nicole Pedroni (arpa), con musiche di Mozart, Saint-Säens, Ravel, Briccialdi. Luglio si chiude, martedì 30, in piazzale Re Astolfo, con ‘Mike Stern & Randy Brecker Band’ con Mike Stern (chitarra) e Randy Brecker (tromba), mentre agosto, lunedì 6, in cortile d’Onore, inaugura con ‘Carlo Alberto Bacchi’: concerto per pianoforte del giovane talento correggese, con musiche di Clementi, Beethoven, Chopin. Infine, lunedì 12, mercoledì 21 e mercoledì 28 agosto, in cortile d’Onore, ‘The Guitar Week’, con protagonisti gli artisti delle ‘sei corde’.