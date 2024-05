Bologna Wine Week, Un viaggio enologico da nord a sud in piazza Minghetti

È un viaggio nell’Italia del vino quella che si potrà compiere in piazza Minghetti nell’arco di questo fine settimana. Le cantine che hanno aderito alla seconda edizione della Bologna Wine Week, infatti, sono venticinque e provengono da diverse regioni, scattando una foto di quello è che il mondo enologico. Un vero grand tour che parte idealmente dai monti Lessini fino alla Calabria, nella zona vocata del Cirò.

Non possono mancare in questo percorso i vini dei colli bolognesi, che giocano in casa nella manifestazione: si potrà spaziare dunque dai Gessi dell’Abbadessa alla ’culla’ del Pignoletto nella zona di Zola Predosa. Tanti i giovani produttori che hanno abbracciato la sfida con passione. E poi eccoci in Romagna, ma anche sui colli di Parma, prima di continuare a esplorare l’Italia del vino da nord a sud. Non mancano infatti storici produttori da Piemonte, Friuli Venezia Giulia, così come interpreti della zona del Valpolicella, terra di Amarone e Ripasso.

E poi ancora la Toscana che non ti aspetti: quella del Casentino e quella che racconta il territorio fra montagna e Tirreno delle Apuane. Fra montagna e Adriatico ci spostiamo poi in Abruzzo, scendendo fino in Puglia, nei mondi sotterranei scavati da grotte e fenomeni carsici. Per completare il viaggio, si può consultare sul sito l’elenco delle cantine aderenti: tutte presenteranno al pubblico una piccola, ma rappresentativa, selezione di vini.