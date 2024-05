Per Ascom la vetrina è importante. Tonelli: "Città sempre più al centro"

"Un evento importante per Bologna, in un momento in cui sta crescendo l’attenzione nei confronti della nostra ristorazione ed enogastronomia". Commenta così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, la Bologna Wine Week. Degustazioni di 30 cantine provenienti da tutta Italia, musica e talk saranno i protagonisti dell’iniziativa organizzata da Gian Marco Gabarello, quest’anno alla sua seconda edizione.

"L’anno scorso ha ottenuto un successo un’attenzione significativa dalle aziende del settore, dai bolognesi e dai turisti – spiega Tonelli –. Siamo contenti che si ripeta per varie ragioni: innanzitutto Bologna sta diventando sempre di più una delle capitali internazionali dell’enogastronomia, la crescita dell’attenzione nei confronti della nostra ristorazione è stata notevole, quindi è chiaro che insieme al buon mangiare ci debba essere anche il buon bere".

"Bere in maniera responsabile e intelligente, con la giusta consapevolezza e conoscenza dei prodotti – prosegue Tonelli –. Ci saranno vini bolognesi, cresciuti di qualità insieme ai produttori in questi anni, e altri a livello regionale e nazionale". Una rassegna collocata in piazza Minghetti, che il direttore di Ascom definisce "una posizione strategica, uno dei punti migliori in cui poterla svolgere".

Tonelli continua poi ricordando le ragioni del sostegno all’iniziativa: "Come Confcommercio Ascom sosteniamo questa rassegna sin dalla nascita, alla luce del fatto che un’enoteca nostra associata ha portato avanti con molta attenzione e intelligenza questo progetto, e ne condividiamo assolutamente quelle che sono le ragioni. Un importante percorso di conoscenza che riguarda indubbiamente anche chi verrà in città come turista in questi tre giorni: siamo in un momento in cui Bologna è sempre più sotto i riflettori dei visitatori, anche dal punto di vista enogastronomico europeo ed internazionale, ed è importante che chi arriva per queste regioni trovi rassegne come queste che rappresentino il ‘buon bere’ e il ‘buon stare a tavola’". Tonelli conclude evidenziando il ruolo dei talk nell’evento: "C’è una parte importante di informazione data da questi incontri a cui parteciperemo anche con le nostre aziende associate: servono a fare crescere questi concetti".