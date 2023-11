Slow Wine Fair, più di 400 cantine già confermate

Il diritto a un suolo sano per un vino sano al centro della terza edizione di Slow Wine Fair, a BolognaFiere dal 25 al 27 febbraio. Più di 400 le cantine già confermate per la tre giorni dedicati al vino buono, pulito e giusto, organizzata da BolognaFiere e Sana, con la direzione artistica di Slow Food. Sul sito della manifestazione www.slowinefair.it, è possibile prenotare le prime masterclass in programma e registrarsi alle conferenze online, accedere alla lista delle prime 400 cantine già selezionate nel catalogo della fiera e candidare il proprio “locale del cuore” per il premio ‘Carta Vini Terroir e Spirito Slow’. La seconda edizione, che è tenuta lo scorso febbraio, ha fatto registrare oltre 10.000 ingressi e una forte presenza di operatori del settore, tra cui alcune centinaia di buyer provenienti dall’estero. Numeri che, sommati alle oltre 750 cantine (il 50% in più rispetto alla prima edizione) provenienti da più di 20 Paesi, alle 4.000 etichette del banco d’assaggio e alla nutrita partecipazione di produttori nei 20.000 metri quadrati di spazio espositivo, testimoniano il diffuso interesse nei confronti del vino secondo Slow Food. "Numerosi buyer esteri hanno già confermato la loro presenza per arricchire le proprie carte dei vini. Stiamo raccogliendo molte candidature dal Centro-Nord Europa, dove il vino sostenibile è sempre più richiesto", spiega Domenico Lunghi, direttore manifestazioni dirette di BolognaFiere.