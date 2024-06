Arte, concerti e mirtilli per l’estate di Fanano

Fanano apre la stagione turistica estiva 2024 con un cartellone da "estate calda" come la definisce il sindaco Stefano Muzzarelli. A iniziare dal XX Simposio internazionale di scultura in corso fino al 7 luglio, al quale partecipano artisti di sei Paesi del globo.

Oltre ai momenti di approfondimento dedicati alla pietra, il programma è ricco di iniziative collaterali che animeranno le strade del paese durante l’estate, tra concerti, incontri e laboratori per bambini.

Nei due fine settimana (28-29 giugno e 5-6-7 luglio) si potrà assistere a performance di cinque diversi artisti, vincitori dell’apposita sezione del bando, che si esibiranno in diversi angoli del paese: Andrea Mordenti, Polina Dubchinskaia, Molom, Stefano Bruno, Ekodanza. La Land Art e il suo ruolo nei parchi naturali sarà il tema dell’incontro di giovedì 4 luglio alle 17.30, nel Centro Bortolotti. Poi i primi dieci giorni di agosto vedremo al lavoro gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che realizzeranno un mosaico tridimensionale nell’area del Lido.

E le proposte saranno quasi quotidiane. Il 13 e 14 luglio ci sarà Saltinmonte, piccola fiera di cantastorie, saltimbanchi, artisti da strada, burattini e tanta musica, il 19 seguirà Promos Night in Piazza Corsini, serata offerta dalla ditta Promos di Luigi Ferrari, con Radio Stella e la Guest Star Jo Squillo. Il giorno successivo si sgamba al trail Cima Tauffi, competizione che si sviluppa lungo sentieri che si snodano tra le valli di castagneti, faggeti, pinete e vaste distese di mirtilli e lamponi.

Sono attesi almeno 400 atleti. Nemmeno 24 ore dopo, il 21 luglio, le Borgate Ospitali, con le loro specialità gastronomiche, sono pronte ad accogliere i visitatori, mentre dal 21 al 28 luglio in paese terrà banco Saxophone Week, una settimana di lezioni individuali, musica d’insieme, masterclass, seminari e concerti.

Fra gli insegnanti ci sarà Miguel Zenon, vincitore di un Grammy Award, uno dei premi più importanti in ambito musicale. Agosto inizia con il botto. La sera del 2, sul palco del Palaghiaccio saliranno Renga e Nek, e il 3 e 4 agosto seguirà Fanano città del mirtillo, manifestazione che si ripete da diversi anni e che in quest’edizione è stata anticipata rispetto alle precedenti di fine agosto per assicurare mirtilli freschi per tutti.

Altro evento di primo piano è il trio Cevoli Pizzocchi e Giacobazzi il 23 agosto, mentre il 24 e il 25 si svolgerà Fananissima con i food track con specialità gastronomiche regionali italiane e internazionali. Ma Fanano offrirà altre manifestazioni in ambito sportivo e culturale.

"Tutti gli anni – commenta il sindaco Stefano Muzzarelli – cerchiamo di migliorare l’offerta turistica. Oltre al palinsesto normale, il nostro impegno sarà di migliorarci, per dare un’offerta di qualità sia culturale che di spettacolo e sportiva".