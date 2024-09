Carlotta ha trovato l’America. Attrice e addestratrice di cavalli: "Così ho conquistato Hollywood"

di Nives Concolino

Vulcanica, determinata e parimenti amabile e fascinosa, la riccionese Carlotta Montanari continua a cavalcare l’onda del successo oltre Oceano. A Los Angeles, dove si è trasferita sedici anni fa dopo alcune esperienze televisive per Rai e Mediaset come conduttrice, ha fuso la sua carriera di attrice e produttrice di film a quella di addestratrice di cavalli. Una passione trasformata in lavoro che, abbinata all’arte con tocco glamour, contribuisce a renderla ancora più famosa. Con i suoi esemplari e quelli del suo marchio ‘Four legs on set’ (quattro zampe sul set), una quindicina in tutto, opera per il mondo della pubblicità e dei film. Così a Hollywood è diventata leader nel settore.

Il successo ha cambiato la sua vita?

"A livello di valori sono sempre la ragazza partita da Riccione con una valigia piena di sogni. Sono molto fiera di come sono cresciuta, del mio Paese, della mia città e della mia nuova famiglia. Ho un figlio bellissimo di poco più di un anno, al quale voglio trasmettere tutti i miei valori. Per me è importante seguire l’amore, il cuore e quello che si ha dentro, senza mai farsi cambiare dall’esterno".

Anche quest’estate è tornata nella sua città?

"Sono felicissima di essere venuta in vacanza nella mia Riccione anche quest’anno e di vivere la semplicità e i valori della sua gente. Ogni volta che torno a Riccione mi ricarico, spero di fare il bis per Natale".

Unendo arte, cavalli e intrattenimento ha raggiunto la notorietà?

"Il mio lavoro non è fatto di notorietà, ma di arte e passione. Per me è un modo di comunicare i sentimenti, quello che ho nel cuore e la stessa arte, come accade a un attore, a un musicista o a un poeta. D’altra parte lo spettacolo è sempre stato il mio amore fin da piccolissima".

Dove e quando è nata la sua passione per i cavalli?

"Ho imparato a cavalcare a Sant’Ermete, vicino a Santarcangelo. Lì abbiamo una nostra casa con terreno per cui quando vengo in vacanza, ho la fortuna di cavalcare in quel centro equestre come da piccola. Quando sono qua i miei cavalli mi mancano, ma mi concedo un piccolo break, perché il lavoro è duro e ogni tanto bisogna staccare la spina e rivolgere tutte le attenzioni alla famiglia. I cavalli restano la mia passione, la mia aspirazione è quella di raccontare storie e creare arte con loro".

Di cosa si sta occupando ora?

"Ho appena finito di lavorare sul nuovo spot pubblicitario della Nfl (National Football League) prodotto da Amazon, che sul set ha coinvolto un centinaio di persone e il mio stallone bianco. Sono poi impegnata in altri progetti, incluso un documentario che racconterà la mia storia con ‘Four legs on set’ a Hollywood, sottolineando questo mio capitolo di vita come attrice, performer e mamma".

Con ‘Four legs on set’ ha realizzato un altro sogno.

"In pochissimo tempo a Hollywood questo marchio è diventato un fenomeno, i miei cavalli (postati anche su Instagram (@fourlegsonset), hanno posato per Chanel, celebrities e influencer. Oltre a occuparmi dell’apertura della Nfl, ho fatto una copertina di Gq magazine con Ryan Gosling, per Grazia con Alexis Ren. Sempre con i cavalli mi sono occupata della nuova pubblicità dell’Old Spice e molto altro. È un momento artistico che mi appaga tanto".

Novità sul fronte cinematografico?

"Come attrice al momento ho messo un po’ da parte questo aspetto della mia carriera per dedicarmi interamente a mio figlio e alla mia agenzia di cavalli. Aston è arrivato e con grande facilità ha preso il posto nelle mie priorità, mi ha cambiato la vita. Per ora non prendo impregni per girare episodi in altri Paesi, tengo però sempre la porta aperta. Tornerò comunque su quei binari tra qualche mese".