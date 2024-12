DS 4, sofisticata eleganza nel segno dell'ibrido

Una vettura che incarna l’eccellenza francese nel design e nella tecnologia, con il suo mix di eleganza, innovazione e sostenibilità, è la nuova DS 4, berlina in grado di continuare a rafforzare l’immagine del Marchio come sinonimo di lusso e innovazione nel segmento premium. La DS 4 si distingue per il suo design audace e ricercato. La silhouette dinamica combina linee fluide e dettagli scolpiti, conferendo al veicolo un aspetto elegante ma muscoloso. I fari DS Matrix Led Vision, sottili e tecnologicamente avanzati, garantiscono un’illuminazione ottimale in ogni condizione, migliorando sia la sicurezza sia il fascino estetico. I cerchi in lega da 19 o 20” completano il quadro estetico. Artigianalità e comfort caratterizzano l’abitacolo, composto da materiali di alta qualità, come pelle Nappa, Alcantara e legni pregiati. L’attenzione ai particolari è maniacale: cuciture a "point perle", inserti cromati e un sistema di illuminazione ambientale regolabile creano un’atmosfera esclusiva. Il sistema di infotainment DS Iris System offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con comandi vocali naturali e un touchscreen HD da 10”. La strumentazione digitale personalizzabile, combinata con l’head-up display di ultima generazione, fornisce informazioni chiare senza distrarre il conducente. Inoltre, vengono introdotti nuovi aggiornamenti per i sistemi di assistenza alla guida, come il DS Drive Assist 2.0, che integra funzionalità di guida semi-autonoma, garantendo maggiore sicurezza e comodità nei lunghi viaggi. La DS 4 propone una gamma di motorizzazioni efficienti e sostenibili. Spicca la versione ibrida plug-in E-Tense, che combina un motore benzina PureTech con un’unità elettrica per una potenza complessiva di 225 cv. L’autonomia in modalità elettrica arriva fino a 65 km nel ciclo WLTP, rendendo questo modello ideale per l’uso urbano ed extraurbano. Disponibili anche motorizzazioni tradizionali benzina e Diesel, tutte conformi alle normative Euro 6, con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni. Anche l’esperienza di guida è impeccabile. Grazie alle sospensioni DS Active Scan Suspension, che regolano automaticamente la rigidità in base alle condizioni stradali tramite una telecamera, il comfort è sempre garantito. La precisione dello sterzo e la stabilità in curva esaltano il piacere di guida, rendendola ideale sia per chi cerca relax sia per chi ama una guida più dinamica.