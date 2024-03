DS 7, edizione limitata... di eleganza

La DS 7 Édit10n Limitée, un'edizione limitata del noto Suv, si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni eccezionali. Questo modello, disponibile in due versioni, Grand Chic e Performance Line+, offre un comfort di guida superiore e una dotazione ricca. L'interno della DS 7 Édit10n Limitée è un vero e proprio trionfo di lusso e raffinatezza. L'abitacolo è caratterizzato da sedili in pelle Rivoli, con un motivo a cinturino che richiama l'eleganza di un orologio di lusso. L'attenzione ai dettagli è evidente in ogni elemento, dai comandi intuitivi al sistema di infotainment integrato. Questa edizione limitata offre anche un bagagliaio capiente, con una capacità minima di 555 litri, che può essere estesa a 1.750 litri abbattendo i sedili. Nonostante le sue dimensioni compatte, la DS 7 Édit10n Limitée offre un'ampia abitabilità, con spazio sufficiente per testa, ginocchia e piedi. L'accesso a bordo è facilitato dalla conformazione delle portiere, rendendo questo Suv un'opzione ideale per chi cerca comfort e praticità. La DS 7 Édit10n Limitée non è solo lusso e comfort. Questo modello è disponibile con la motorizzazione BlueHDi 130 Automatico oppure nella versione E-Tense Plug-In Hybrid 225 cv e 300 cv 4×4, sinonimo di potenza abbinata a dei consumi ridotti, rendendo il Suv anche più sostenibile. Nonostante queste cifre indichino grande attenzione al fattore prestazioni, la DS 7 Édit10n Limitée è anche in grado di offrire una guida fluida e rilassata.