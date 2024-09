DS 7, eleganza in versione termica o elettrificata

DS 7 è una vettura pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, dove per esigenza di mobilità si intende una diversificazione della proposta d’alimentazione. Ad esempio: plug-in hybrid, per chi intende abbracciare la mobilità elettrica procedendo per gradi; Diesel, per chi è ancorato alle motorizzazioni classiche. Elettrificato e termico: in comune, di certo, la tendenza a voler abbassare i consumi alla guida, e di conseguenza inquinare meno. Sono due infatti le motorizzazioni previste per DS 7, elegante Suv-coupé del Marchio francese. La plug-in hybrid vanta un'autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv. Per una vettura che all’esterno unisce linee eleganti e allo stesso tempo decise, ecco un abitacolo molto curato, in grado anche di offrire un'esperienza di guida connessa con una navigazione integrata con l’intelligenza artificiale di ChatGPT. Bassi consumi anche per la variante con motore a gasolio, con tecnologia BlueHDi sviluppata dal Gruppo Stellantis, che combina un filtro antiparticolato additivo e un catalizzatore SCR. Questa tecnologia ha un ridottissimo numero di emissioni inquinanti: nello specifico, riduce le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nell'aria fino al 90%, eliminando al contempo il 99,9% di particelle fini. DS ha progettato i suoi efficienti motori termici integrando la tecnologia BlueHDi proprio per eliminare gli inquinanti derivanti dalla combustione del Diesel. La potenza di quest’ultima motorizzazione è di 130 cv.