La vera alternativa elettrica

Spesso nel mercato delle auto elettriche, al momento dell’uscita sul mercato di un modello particolarmente conveniente, si tende a definire questa vettura come la nuova rivale di Tesla. Mai accezione fu più appropriata per Volvo EX30, il più piccolo Suv mai prodotto dalla Casa svedese, che in termini di prestazioni e prezzo si colloca proprio nella fascia ad oggi dominata dalle auto del Marchio americano. L’EX30 è lunga 4,2 metri, larga 1,8 m e alta 1,5 m, dimensioni che la rendono perfetta per l’uso cittadino, ma state pur certi che non disdegna i lunghi viaggi. Si tratta di una cinque posti con divano posteriore ribaltabile in due parti e un bagagliaio con una capacità di carico che va da 318 a 904 litri. Gli interni sono un omaggio alla natura scandinava, sono composti da materiali riciclati e riescono a regalare un comfort elevato a guidatore e passeggeri, grazie anche alle diverse opzioni cromatiche che il cliente potrà scegliere.