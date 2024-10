Nuovo look per un'icona delle nostre strade

Sono stati aperti dallo scorso mese di aprile in Italia gli ordini della nuova Citroën C3, equipaggiata con l’affidabile motore benzina PureTech 100 S&S. La Casa parigina continua così la sua prestigiosa fase di lancio, presentando agli automobilisti questa avveniristica versione. La nuova vettura sostituisce un modello iconico, costruendo il proprio successo su uno stile inconfondibile e un comfort unico, mantenendo le qualità del passato e rafforzando il suo carattere accessibile. Il design, più grintoso e moderno, segna l'inizio di un nuovo linguaggio stilistico per Citroën, ispirato ai codici estetici dei Suv. Un aspetto innovativo della nuova C3 è l'introduzione di un sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, un'esclusiva di Citroën che migliora ulteriormente l'effetto cocooning, già accentuato dai sedili Citroën Advanced Comfort. Questa tecnologia è di serie su tutte le versioni e si combina con la nuova architettura della plancia C Zen Lounge, il Citroën Head-Up Display e un volante compatto, rendendo ogni viaggio un’esperienza di relax e comfort. Sul piano dimensionale, la nuova C3 ha fatto progressi significativi, aumentando sia l'altezza da terra che quella totale, senza compromettere la lunghezza, che rimane di 4,01 metri. Questo la rende particolarmente pratica e agile per muoversi in città, facilitando la manovrabilità anche negli spazi ristretti. Ma la nuova C3 non è solo un'auto dal design accattivante; è anche dotata di tutte le tecnologie necessarie per rendere ogni viaggio piacevole. La navigazione connessa 3D è fruibile su un ampio schermo touchscreen da 1”, mentre la climatizzazione automatica, la ricarica wireless e la funzione mirroring contribuiscono a una connettività avanzata. In termini di motorizzazione, la C3 è disponibile con un motore turbobenzina da 1,2 litri, capace di erogare 100 cv e abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Questa versione ha come obiettivo emissioni di 126 g di CO2/km nel ciclo misto WLTP, rendendola un'opzione ecologica e performante. Per quanto riguarda gli allestimenti di lancio, Citroën propone due versioni: You e Max. La versione You include di serie proiettori Led, sospensioni Citroën Advanced Comfort, sistema di frenata d’emergenza Active Safety Brake, il nuovo sistema Citroën Head-Up Display, Smartphone Station per l'infotainment, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, Rear Parking Assist, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità e 6 airbag, offrendo così un pacchetto completo di sicurezza e comfort. La versione Max invece si distingue per dettagli di stile e funzionalità superiori. Essa include vernice bicolore con tetto a contrasto, barre decorative sul tetto, piastre di protezione anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17" con taglio a diamante, luci posteriori Led e cristalli posteriori oscurati, rendendo la C3 non solo funzionale ma anche esteticamente accattivante. Con un prezzo di partenza di 14.990 euro, la nuova C3 si propone come una scelta competitiva nel segmento delle city car, unendo stile, comfort e tecnologie all'avanguardia. Citroën, con questa nuova proposta, dimostra ancora una volta di saper rispondere alle esigenze moderne degli automobilisti, mantenendo sempre al centro il benessere e la sicurezza.