Un'auto con tanta tecnologia

Gli interni della Citroën C3 sono progettati per offrire un'esperienza di guida confortevole e piacevole. I sedili Advanced Comfort della C3 Origin offrono una seduta comoda e confortevole, ideale anche per viaggi più lunghi. L'abitacolo è spazioso sia per i passeggeri anteriori che posteriori, e il bagagliaio offre un volume generoso di 300 litri. La plancia della C3 è dotata di un display a sfioramento di 7" dal quale si comanda l'impianto multimediale e anche il "clima". Inoltre, la C3 offre numerose possibilità di personalizzazione, con tessuti di diversi colori e trame che possono rivestire i sedili, la fascia centrale della plancia e i braccioli nelle portiere.