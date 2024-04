Attack Charge e trofeo costruttori le novità della stagione

La Formula E è programmata in prove libere, qualifiche e gara (alcune tappe del calendario prevedono gara-1 e gara-2). Per le qualifiche, i 22 piloti sono divisi in due gruppi da 11; ciascun pilota ha 10 minuti per stabilire un giro veloce a 220 kW di potenza. Dopo questa fase, i quattro piloti più veloci di ogni gruppo vengono abbinati per formare delle coppie per i quarti di finale, che si svolgono in forma di gara su un solo giro a 250 kW di potenza. Poi, previste due semifinali e una finale. Le gare (o E-Prix) durano 45 minuti con prolungamento massimo di 10 minuti causa Safety Car. La stagione 2023-2024 di Formula E ha visto l'introduzione dell'Attack Charge, ovvero una ricarica di circa 4 kWh in 30 secondi. Il rifornimento in gara sarà presente solo in alcune gare specifiche e prevede una sosta obbligatoria. Se non dovesse essere effettuata, il pilota viene penalizzato di 20 secondi e dovrà scontare uno stop & go, il tutto verrà convertito in una penalità di tempo nel caso la sanzione dovesse essere data a gara conclusa (anche in caso di conclusione in regime di bandiera rossa). Con l'introduzione dei pit-stop, i piloti possono scontare eventuali penalità di tempo durante la sosta successiva, seppur sia vietato scontare sanzioni durante l'Attack Charge obbligatorio. Nelle gare prive di Attack Charge, i piloti possono invece sfruttare l’Attack Mode: 35 kW di potenza extra (non attivabile in regime di Safety Car) i cui dettagli sull’utilizzo - e la zona dove poter sfruttarlo - vengono forniti dalla direzione gara soltanto un’ora prima della partenza per evitare vengano escogitate particolari strategie dai team. Infine, dallo scorso 16 marzo, dall’E-Prix di San Paolo è stato introdotto per la prima volta il trofeo dedicato ai costruttori, diverso da quello delle squadre. Riguardo quest'ultimo, alla vigilia dell’appuntamento di Misano la scuderia prima in classifica è la Jaguar, seguita da Porsche e Andretti. Il tedesco Pascal Wehrlein (Porsche) guida invece la classifica piloti. A tallonarlo, il neozelandese Nick Cassidy (Jaguar).