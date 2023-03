Prosa, musica, risate e un carico di buon umore vi aspettano al Teatro Celebrazioni

Andavo ai 100 all'ora, Paolo Cevoli

Il Teatro Celebrazioni si prepara al suo sprint finale con altri due mesi di rappresentazioni dal vivo: a rendere ricco e imperdibile il cartellone spettacoli di prosa, concerti, risate e tanto altro. Il primo tra gli spettacoli di aprile, in scena fino al 2, è Taxi a due piazze, con Barbara D’Urso e un ricco cast di attori e attrici diretti da Chiara Noschese; la commedia di Ray Cooney, che in Italia è tra le più rappresentate, con un’edizione storica della ditta Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che in questa messa in scena vedrà una sua esilarante versione al femminile.

Il 5 aprile sarà la volta del sound di Francesca Michielin che, dopo il successo della conduzione dell’ultima edizione di “X Factor”, torna live con bonsoir – michielin 10 a teatro, concerto già sold out che festeggia i suoi primi dieci anni di carriera.

Dal 14 al 17 aprile un grande ritorno sarà quello di Paolo Cevoli con Andavo ai 100 all’ora; l’esilarante spettacolo vedrà il comico protagonista di un divertente racconto immaginario rivolto ai suoi nipoti riguardante la vita trascorsa ai tempi della sua infanzia.

Il 20 aprile lo stand up comedian Stefano Rapone, protagonista del podcast di successo “Tintoria”, porterà sul palcoscenico il suo, già sold out, Stefano Rapone Live: le tematiche affrontate saranno diverse e riguarderanno la contemporaneità.

Il 22 aprile anche I Soliti Idioti, a distanza di 10 anni dall’ultimo progetto che li ha visti insieme, saranno in scena con uno spettacolo già tutto esaurito, Il ritorno. A teatro!

Il 27 aprile sarà la volta di Pasolini Caravaggio, una messa in scena in cui Vittorio Sgarbi condurrà il pubblico nelle vite, fin dentro le loro opere rivoluzionarie, di Caravaggio e Pier Paolo Pasolini. Il critico d’arte porterà alla luce quanto di più necessario ci è stato donato dalle rivoluzionarie attività di questi due maestri i quali, nonostante abbiano vissuto a circa quattrocento anni di distanza l’uno dall’altro, lottarono contro analoghi ostracismi, pagando il caro prezzo della vita in cambio della propria libertà intellettuale. Ad arricchire lo spettacolo, le musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino e la video scenografia di Tommaso Arosio.

Il 29 aprile Riccardo Rossi sarà al Teatro Celebrazioni con W le donne, uno spettacolo in cui l’attore omaggia il mondo femminile. Secondo Rossi, ogni uomo, nel corso della sua vita, ha a che fare con diverse donne, dalla mamma alla sorella, dalla maestra alla moglie e così via, e non gli resta altro che prendere coscienza della loro superiorità e crescere.

Il 30 aprile, spazio ai bambini e alle loro famiglie con Il Gruffalò, il personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler, che per l’occasione uscirà dai libri per prende vita davanti agli occhi sognanti del pubblico dei più piccini.

Il 3 maggio ancora musica con il concerto di Raf, La mia casa Tour 2023, una straordinaria carrellata live dei suoi successi.

Il 4 maggio Federico Palmaroli sarà a Teatro con #lepiùbellefrasidiosho, titolo che prende spunto dall’hashtag social usato dal protagonista per raccontare divertenti situazioni surreali. Anche in scena, come nel web, un’irresistibile serie di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità si esprimerà attraverso Palmaroli con un linguaggio “da strada” dall’effetto esilarante. La musica dello show sarà affidata al giovane quartetto di musicisti Furano Saxophone Quartet.

Il 5 e 6 maggio, Chiara Francini e Alessandro Federico porteranno in scena Coppia aperta quasi spalancata, pièce di Dario Fo e Franca Rame, due maestri nel descrivere le dinamiche di coppia e le notevoli differenze che contraddistinguono la psicologia maschile e quella femminile. Il testo celebra il ruolo della donna all’interno della coppia affidando all’energica protagonista femminile, Antonia, il ruolo di eroina perfetta di tutte le mogli tradite che “sopravvivono” tra le mura domestiche.

L’8 maggio Luca Bizzarri sarà al Celebrazioni con NonHannoUnAmico, lo spettacolo teatrale, tratto dall’omonimo podcast in onda su tutte le piattaforme, in cui l’artista racconterà a suo modo la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Il 9 e il 12 maggio sarà la volta di due attesissimi concerti, quello di Al Bano e quello di Pupo che saranno rispettivamente live con È la mia vita e “Su di noi”… la nostra storia. L’ultimo appuntamento della Stagione 2022/2023 è affidato a Filippo Caccamo con Tel chi Filippo!, uno show che prende ispirazione dal mondo della scuola (il corpo docenti si rivela una fonte inesauribile di aneddoti, tic, spaccati di vita sui banchi), spaziando in più ambiti e usando sempre e costantemente il metro della risata.

Maggiori info: teatrocelebrazioni.it