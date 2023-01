Febbraio al Teatro Celebrazioni: prosa, danza, musica e attualità

GIAMPAOLO MORELLI in scena il 26 febbraio

Il mese di febbraio al Teatro Celebrazioni comincia con il nuovo spettacolo della travolgente Teresa Mannino, Il giaguaro mi guarda storto, in scena con cinque repliche già tutte esaurite dall’1 al 5 del mese.

Dal 10 al 12 febbraio sarà Quasi amici, una trasposizione teatrale dell’omonimo film, ad animare il palcoscenico con Paolo Ruffini e Massimo Ghini, interpreti d’eccezione dell’emozionante storia dell’amicizia raccontata sul grande schermo da Olivier Nakache e Éric Toledano. Il regista della pièce, Alberto Ferrari, descrive così questa bella sfida: «Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura del film è affascinante perché permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico. Emozioni che devono irrobustirsi però con parole e simboli precisi sul palcoscenico per poter rimandare tutti noi a un immaginario condiviso con il quale far dialogare il proprio».

Dal 16 al 19 febbraio sarà la volta della messa in scena di un classico della letteratura, Il Piccolo Principe, a ottant’anni dalla sua prima pubblicazione. Il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry è libro più tradotto al mondo dopo la “Bibbia” e si prepara a prendere vita dinanzi al pubblico di ogni età attraverso l’utilizzo dei tanti linguaggi che il teatro performativo offre: il racconto, la musica, il canto, il circo e gli elementi scenografici.

Il 23 febbraio a irrompere al Teatro Celebrazioni sarà l’attualità con Enrico Bertolino e il suo Instant Theatre, una formula di teatro inventata dallo stesso Bertolino e Luca Bottura. Bertolino sarà in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione e racconterà i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che in ogni replica dello show si rinnova.

Il 24 febbraio Tango – Historias de Astor porterà la danza più passionale del mondo sulle assi del palcoscenico. Lo spettacolo, ideato, coreografato e diretto da Miguel Ángel Zotto, riconosciuto a livello internazionale come una leggenda vivente del tango, sarà un emozionante tributo alla vita e all’arte del famoso compositore e musicista argentino Astor Piazzolla.

Il 25 febbraio Michele Serra sarà al Celebrazioni con un monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente, L’amaca di domani, che vedrà come protagoniste le parole con le loro seduzioni e le loro trappole. Serra aprirà al pubblico la sua bottega di scrittura senza nascondere le scorie, i trucioli e le fatiche del lavoro che il giornalista svolge da trent’anni a questa parte.

Il 26 febbraio Giampaolo Morelli sarà il protagonista di Scomode verità e 3 storie vere, il comedy speech attraverso cui si racconterà al suo pubblico con irriverenza e sincerità. Le scomode verità, infatti, non sono altro che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano; le tre storie vere, invece, sono tre aneddoti di vita vissuta che offriranno a spettatrici e spettatori un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Il 27 febbraio The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel, sarà live con Genesis. The Lamb Lies Down On Boradway, lo show che prende ispirazione dall’omonimo album, collocato nel 2015 nella nona posizione dei 50 migliori album progressive dalla rivista Rolling Stone.

Un’anticipazione di marzo? Il 3 e 4 del mese in scena Bloccati dalla neve con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite e di estrema necessità. Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna e che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno, però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace verrà turbata da Judith, una donna che vive nel villaggio vicino e che busserà alla sua porta. Cosa succederà?

Per maggiori informazioni: teatrocelebrazioni.it