’Colpi di frusta’, le dolci richieste lievitano

Tre anni di dolce successo per la pasticceria artigianale ‘Colpi di Frusta’ di Carpi, nata dalla passione dei titolari Livio Beccari e Alessandra Giaroli. Come suggerisce il nome, lavoro manuale, freschezza e qualità degli ingredienti costituiscono il cuore della filosofia che ispira i titolari.

"Nel novembre 2021 – racconta Beccari – abbiamo aperto questo locale con l’idea di dare vita a una pasticceria artigianale con laboratorio in loco.

Crediamo fermamente che ciò che ci distingue da tanti altri, sia proprio la presenza del laboratorio, che è sinonimo di freschezza e autenticità: da ‘Colpi di Frusta’ produciamo direttamente nel punto vendita per garantire la qualità delle materie prime e personalizzare al massimo le richieste dei clienti".

"In laboratorio – aggiunge il titolare Beccari – siamo soltanto in due.

Di conseguenza, può capitare che i clienti non trovino sempre tutti i dolci in listino: anche questo, a mio avviso, è sinonimo di qualità e indica la presenza di prodotti freschi che vengono lavorati quotidianamente.

Fortunatamente – fa presente –, abbiamo notato che tanti clienti stanno iniziando ad apprezzare questo aspetto e, di conseguenza, tendono sempre più spesso a prenotare le torte con anticipo".

Oltre ai grandi classici della pasticceria tradizionale, spiccano tra le specialità assolute diversi richiami alla tradizione veneziana.

"Sono originario di Venezia – prosegue Beccari – e anche a Carpi ho deciso di valorizzare la tradizione pasticcera del capoluogo veneto.

Un’eccellenza che i clienti possono trovare alla pasticceria ‘Colpi di Frusta’ sono i Buranei, biscotti burrosi della tradizione di Burano, solitamente molto apprezzati.

Un’altra specialità è la focaccia veneziana, un dolce molto più soffice del panettone, senza canditi, dall’aroma intenso di burro e vaniglia, con una consistenza leggera e un sapore delicato; a regola d’arte, la superficie del dolce è decorata con una glassa croccante di zucchero e mandorle, ma si presta a diverse variazioni".

Nel corso di questi tre anni, la passione dei titolari è stata premiata dalla clientela e attualmente ‘Colpi di Frusta’ è diventata sempre più conosciuta, in particolare per le colazioni e per l’asporto.

Con l’arrivo del Natale, inoltre, arrivano una serie di gustose novità.

"I giorni di lavoro più intenso per una pasticceria sono quelli del fine settimana – spiega il titolare – ma con l’arrivo del Natale aumenta la richiesta dei grandi lievitati.

Si spazia dal panettone tradizionale con canditi e uvetta, che produciamo esattamente secondo la ricetta classica, ma possiamo rielaborare e farcire in base ai gusti dei clienti.

Prepariamo anche le focacce veneziane glassate, sia con mandorle, sia con diverse farciture. Una chicca imperdibile in questa stagione, a mio avviso, è la focaccia veneziana farcita con crema chantilly".

Tante le recensioni positive, con grande soddisfazione di Livio e Alessandra.

"I complimenti più belli che ci hanno fatto? – conclude Beccari – Ce ne sono tanti, tuttavia uno ci rallegra in particolare. Ogni volta che i clienti tornano da noi, gli chiediamo sempre se i dolci che hanno acquistato siano piaciuti a loro e alle persone con cui li hanno condivisi: quando ci raccontano che in tavola non è avanzato nulla e c’è chi ha fatto il bis o il tris, sappiamo che abbiamo fatto bene il nostro lavoro: vedere i clienti soddisfatti, per noi, è il complimento più bello".