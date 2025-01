Riapre la Biblioteca Cionini in versione pop-up a Piazzale Avanzini

Riapre lunedì, nella sue versione pop-up, ovvero limitata al prestito di volumi e Dvd, la biblioteca Cionini, trasferita nella sede provvisoria di piazzale Avanzini in attesa del completamento del recupero della sede storica di via Rocca.

All’interno del Cionini Pop-Up saranno disponibili circa 400 Dvd e 10mila libri: per ragioni logistiche, gli scaffali sono accessibili solo alle bibliotecarie, che recupereranno i libri richiesti, ma è possibile fare ricerche tramite il catalogo online BiblioMo.

Si potranno prendere in prestito fino a 5 libri per un mese e un Dvd per 15 giorni, con possibilità di richiederli via mail o telefono e ritirarli in modalità take-away.

Gli operatori sono disponibili, su appuntamento, ad affiancare l’utenza nella ricerca di testi specialistici.