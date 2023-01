Razzismo al femminile: "Sei bestia e scura". Giocatrice del Vicenza insultata da una mamma tifosa

Jesi (Ancona), 17 gennaio 2023 – “Bestia! Bestia.. sai cosa hai fatto! Sei scura!". È stata travolta dagli insulti razziali la giocatrice del Vicenza calcio femminile, Rafiat Folakemi Sule, 22 anni, origini nigeriane, da tre in Italia. A pronunciarli due genitori sugli spalti a fare il tifo per la figlia, in primis una mamma. Un brutto episodio di razzismo quello avvenuto domenica sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina durante il match di serie C tra Vicenza Calcio Femminile e Jesina Femminile, match vinto dalle padrone di casa per 2 a 1. Rafiat Folakemi Sule, 22 anni, la calciatrice nigeriana del Vicenza vittima del razzismo È attesa per domani, 18 gennaio, la decisione del giudice sportivo ma potrebbero esserci risvolti anche penali per i due genitori, tifosi della Jesina calcio. "Bestia!Bestia!" si sente gridare dalla mamma di una giocatrice: (immagini e audio ripresi dalle tv locali e dai telefoni dei tifosi): iInsulti tutti al femminile, arrivati chiari e nitidi dagli spalti e rafforzati dalla frase di un papà (forse il marito di quella stessa mamma): "Sei scura!". La bufera è scoppiata al 38esimo minuto del primo tempo: a gioco fermo in attesa di una rimessa laterale a favore...