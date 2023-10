Morto l’ex pallanuotista Fabrizio Pallucca

Ancona, 20 ottobre 2023 – Choc in città e dolore non solo nel mondo sportivo per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Pallucca, ingegnere 50enne deceduto nella serata di mercoledì scorso. Il malore a casa, a Posatora, quindi la chiamata della compagna al 118 e l’intervento dei sanitari che nonostante i tentativi di rianimarlo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto in seguito a un infarto.

Ex pallanuotista, aveva cominciato a giocare nelle file del Centro Nautico Ancona poi diventato Nautico Vela e poi definitivamente Vela Ancona, squadra con cui aveva conquistato anche la prima storica promozione in serie B nel 1994. Lo scorso anno, rientrando in acqua dopo diverso tempo, aveva partecipato con la squadra di Pescara ai campionati italiani di pallanuoto master insieme a tanti compagni che conosceva da tempo. Dolore e stupore nella Vela Nuoto Ancona, dunque, che lo ha ricordato stamattina su Facebook con un partecipato post, ma anche a Pescara.