L'esultanza dei giocatori del Modena

Il Modena migliore, nella serata migliore. Al cospetto di "Sir" Claudio Ranieri, Attilio Tesser sfoggia l'abito delle grandi occasioni e stende al "Braglia" uno dei top team della B, ritrovando il sorriso e mettendo da parte il disastro di Terni, sperando sia stato propedeutico per il futuro. Stando a questa sera, sì, lo è stato. Atteggiamento degno di nota dei canarini, pragmatici e attenti fin dai primi palloni tanto da meritare il vantaggio al 25' con il calcio di rigore trasformato da Diaw, ma che l'arbitro Perenzoni deve concedere grazie all'aiuto del Var nonostante un contatto su Falcinelli netto già live.

Il Cagliari non trova le misure giusto, merito del lavoro del centrocampo del Modena dove emerge un buonissimo Poli e il pregevole lavoro di Magnino. La serata è benevola e lo si intuisce pure dall'episodio del 46': doppio giallo a Rog per un fallo a centrocampo su Pergreffi, piuttosto dubbio a dire il vero ma tant'è, i canarini ringraziano e legittimano il vantaggio.

Nella ripresa a fare la differenza sono i cambi. Dal 60' in poi il Modena non soffre nemmeno più le sortite offensive, poco speranzose, del Cagliari. Bonfanti, all'84', chiude i giochi con un mancino potente sotto la traversa. Il Modena torna a guardare avanti piuttosto che indietro, anche in termini di classifica.

Il tabellino

Modena-Cagliari 2-0

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (68' Ionita); Falcinelli (68' Bonfanti), Giovannini (60' Tremolada); Diaw (68' Strizzolo). A disp.: Sculin, Mosti, Silvestri, Armellino, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro. All.: Tesser

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Capradossi, Altare, Dossena; Zappa, Kourfalidis, Rog, Makoumbou, Azzi (73' Delpupo); Luvumbo, Lapadula (73' Millico). A disp.: Lolic, Aresti, Mancosu, Falco, Barreca, Obert. All.: Ranieri

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: 25' Diaw (rig.), 84' Bonfanti

Ammoniti: Rog, Capradossi, Gerli, Kourfalidis, Zappa

Espulsi: Rog al 46'

Angoli: 5 a 3. Recupero: 3' p.t., 4' s.t.

Spettatori: 9.921, per un incasso di 106.479,00