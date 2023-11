Cinque capoluoghi veneti tra le città più inquinate d’Europa: ecco quali. L’appello: “Servono mezzi a emissioni zero”

Venezia, 12 novembre 2023 – Cinque capoluoghi veneti tra le città più inquinate d’Europa. È un fato allarmante per una regione che insignita da ben 9 siti Patrimonio dell’Unesco e può contare su un’estensione montana tra le più rinomate d’Italia. Si salvano solo Rovigo e Belluno nella classifica di ‘European Environment Agency’, l'organismo Ue nata per il monitoraggio delle condizioni ambientali europee.

La classifica veneta

Su 375 città europee censite dall’agenzia Ue, Padova risulta essere al nono posto di questa classifica tutta in negativo. Seguono Vicenza al 14esimo, Venezia al 17esimo, Verona al 25esimo e Treviso al 26esimo posto.

Cinque capoluoghi veneti tra le città più inquinante d'Europa

L’appello agli europarlamentari veneti

L’organizzazione ambientalista ‘Transport & Environment’ (T&E) – una realtà indipendente che opera a livello europeo – lancia un appello agli europarlamentari per norme più stringenti sulle emissioni dei mezzi pesanti. "Gli eurodeputati veneti hanno una chiara occasione per schierarsi dalla parte dell’ambiente e della salute dei loro concittadini”, dice Andrea Boraschi, direttore dell’ufficio italiano T&E.

"Avviare la transizione verso mezzi a zero emissioni è fondamentale anche per i veicoli pesanti", aggiunge Boraschi. "Il nostro Paese è quello che in Europa sconta i maggiori danni sanitari sulla popolazione dovuti all’inquinamento atmosferico. E siamo anche molto lontani dagli obiettivi climatici che abbiamo sottoscritto", conclude il direttore di T&E Italia.

Nuove regole per camion e autobus

Il nuovo regolamento sulle emissioni zero sarà votato il prossimo 21 novembre dall'Europarlamento. Se passasse, introdurrebbe norme più rigorose in materia di emissioni per camion e autobus, con l'obiettivo di sostenere la transizione dei mezzi pesanti verso una mobilità a zero emissioni.

Pur rappresentando solo il 2% di tutti i veicoli circolanti, i camion e gli autobus sono responsabili del 50% delle emissioni di ossidi di azoto e di un quarto delle emissioni di anidride carbonica prodotte dal trasporto su gomma.