Covid, Madame ci ripensa: "Sto facendo le vaccinazione necessarie"

Madame sul palco di Sanremo nel 2021

Vicenza, 4 gennaio 2023 - La rapper vicentina Francesca Calearo, in arte Madame, coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid e tra i Big in gara a Sanremo, fa un passo indietro e rompe il silenzio sui social. In un lungo post su Instagram chiarisce la sua posizione sui vaccini dopo essere stata coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza per falso ideologico a seguito dell'ottenimento di un falso green pass.

Madame, spiega di essere "nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale", ammette "non solo" di non aver fatto "prontamente il vaccino del Covid", ma anche di non avere "altri vaccini".

"Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici) state naturali", aggiunge la cantante e spiega di aver deciso - dopo aver appreso di essere indagata - di rivolgersi a un infettivologo che le ha prescritto le vaccinazioni "essenziali". "Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri" conclude.