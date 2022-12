Covid Veneto, oggi 4.214 casi e 25 morti. Il bollettino del 28 dicembre in pdf

Venezia, 28 dicembre 2022 – Torna a impennarsi la curva Covid del Veneto, dove in un solo giorno si passa dai 763 casi di ieri ai 4.214 nuovi positivi di oggi. Il dato più sorprendente è quello dei decessi: sono ben 25 i morti riportati dal bollettino regionale di oggi. Scende, invece, il dato delle persone in isolamento che arriva a 48.296, più di un migliaio in meno rispetto a ieri (-1.030).

Covid Veneto

Sul fronte dei ricoveri, in calo, sono 813 i pazienti positivi che si trovano in area medica (-39) e 33 quello in terapia intensiva (-9). Il bollettino della Regione si aggiorna così a 2.636.329 per quanto riguarda il totale dei contagi dall'inizio della pandemia e sale a 16.289 il bilancio decessi.