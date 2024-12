Gino Cecchettin, faccia a faccia con Giuseppe Valditara: “Firmato un protocollo, parleremo nelle scuole”

Venezia, 4 dicembre 2024 – Dopo le polemiche sulle uscite di Giuseppe Valditara sui femminicidi e la violenza sulle donne, Gino Cecchettin e il ministro dell’Istruzione e del Merito si sono incontrati faccia a faccia a Roma. “Ringrazio il ministro per questo incontro e per la lettera che l’anno scorso scrissi nell’orazione funebre per Giulia che lui ha diffuso nelle scuole. Era stato un buon punto di partenza e oggi lo riaffermiamo con questa riunione”, ha affermato il papà della ragazza, promotore di una Fondazione che ne porta il nome e che ha l’obiettivo di combattere la violenza di genere.

Giuseppe Valditara e Gino Cecchettin al termine del loro incontro (Ansa)

Poi, l’annuncio: “Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi, alla violenza sulle donne, fino al rispetto reciproco tra i sessi. Lavoreremo su questo, abbiamo stilato un protocollo, un’agenda da portare avanti, e insieme alla Fondazione Giulia e al ministero inizieremo a lavorare su questi punti per portarli poi tra i giovani in tutte le scuole”.

“Riteniamo – ha aggiunto il ministro Valditara – che sia importante affermare la cultura del rispetto e il valore del no, e qui le famiglie devono darci una mano, occorre un grande cambiamento culturale”. Questo perché “giovani non abituati al no rischiano di essere giovani che poi non sanno rispettare l'altro”.

Il colloquio è stato definito “costruttivo” da parte di Cecchettin. Ieri, era presente in aula alla lettura della sentenza di condanna a Filippo Turetta, l’assassino di sua figlia. Il 22enne sconterà l’ergastolo, con la possibilità di chiedere permessi tra 9 anni. Gli è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione, mentre sono venute meno quelle dello stalking e della crudeltà, richieste invece dell’accusa. Non senza polemiche.

