Il giallo dell’ereditiera scomparsa in Spagna: forse c’è un complice nel Vicentino

Vicenza, 28 novembre 2024 - Sono stati battuti palmo a palmo i boschi di Cogollo del Cengio, ma finora non è emersa nessuna traccia del corpo di Ana Maria Henao, l’ereditiera 40enne scomparsa in Spagna lo scorso febbraio. Gli inquirenti pensano che la donna possa essere stata uccisa dall'ex marito – il 36enne serbo David Knezevic arrestato per l’omicidio – e sepolta nei boschi del Vicentino.

Non hanno portato a nulla di nuovo le ricerche effettuate oggi. Per ore gli inquirenti hanno battuto la zona che costeggia la strada del Costo Vecchio con una squadra della scientifica della questura di Vicenza. Gli esperti hanno iniziato a scavare in mattinata e hanno proseguito fino al primo pomeriggio. Poi le ricerche sono state di nuovo sospese.

Secondo alcune indiscrezione, la decisione di rimettere in moto la macchina delle ricerche - erano già state effettuate altre campagne di scavo tra i boschi di Cogollo - arriverebbe da nuovi elementi in mano agli inquirenti, i quali ritengono che la donna possa essere stata sepolta nei boschi.

Oggi la polizia scientifica di Vicenza con le autorità spagnole e americane hanno battuto fin dalle prime ore della giornata l'ex strada del Costo, indicata dal gps dell'auto come il luogo di una sosta prolungata dell'ex marito David Knezevic, un manager 36enne di origine serba.

Esattamente come era accaduto a fine agosto, la strada che porta tra i boschi è stata chiusa con con un'ordinanza del sindaco del comune vicentino. Perlustrazioni più approfondite sono state fatte in una zona in cui nel corso dei mesi scorsi ci sono state delle frane e hanno reso più accessibili alcuni punti prima irraggiungibili.

Il sospetto è che il 36enne possa aver avuto un complice a Cogollo che lo abbia aiutato a occultare il corpo della ex moglie in queste zone. Le ultime ricerche erano avvenute ad agosto e si erano concluse dopo alcuni giorni senza esiti.

La 40enne Ana Maria Henao, originaria della Colombia e residente da 18 anni negli Stati Uniti, è scomparsa in Spagna il 2 febbraio 2024. La donna era andata a Madrid con un’amica dopo un tormentato divorzio.

È stato l'ex marito David Knezevich – un uomo di origine serba arrestato all’aeroporto di Miami per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e nella sparizione della moglie – ad indicare alla polizia questa piccolissima località veneta come possibile luogo del ritrovamento del cadavere.

Secondo gli investigatori, Knezevich avrebbe ucciso la moglie a Madrid. Un testimone lo avrebbe visto entrare nella casa affittata dalla 40enne – arrivata nella capitale spagnola con un’amica – con una valigia, la stessa con cui sarebbe uscito poco dopo. Il sospetto è che all’interno del trolley ci fosse il cadavere della donna.