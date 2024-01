Incidente nel Vicentino, un’auto finisce nella scarpata: 58enne muore sul colpo

Vicenza, 14 gennaio 2024 – Un’auto finisce in una scarpata, il conducente muore sul colpo. È successo questa mattina intorno alle 11 ad Altissimo, piccola località in provincia di Vicenza. La vittima è un 58enne del posto.

Una Peugeot 207 è uscita di strada lungo Via Cero ed è finita nel dirupo per cause in corso di accertamento. È stato un volo di una decina di metri che non ha lasciato scampo all’automobilista. Non risultano altri mezzi coinvolti.

La Peugeot 205 finita nel dirupo nel Vicentino

L’allarme

I soccorsi sono stati chiamati da alcuni automobilisti. I pompieri accorsi da Arzignano hanno trovato l’uomo all’esterno dell'abitacolo. L’auto era distante un centinaio di metri rispetto al piano stradale, con decine di metri di dislivello.

Il recupero della salma

Sono giunti sul posto anche i sanitari del Suem 118. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 58enne. La salma – dopo il nulla osta del magistrato – è stata recuperata e trasporta fino al piano stradale. Si è poi proceduto al recupero dell'auto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 14 di oggi, domenica 14 gennaio.