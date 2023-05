Mattia Battistetti, morto sul lavoro a 23 anni: sei a giudizio a Treviso

Treviso, 3 maggio 2023 – Il Giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato oggi a giudizio sei persone imputate, a vario titolo, per la morte di Mattia Battistetti, un operaio di 23 anni rimasto schiacciato da un carico sospeso nell'aprile di due anni fa in un cantiere di Montebelluna, nel Trevigiano. Gli imputati sono dipendenti e consulenti delle imprese coinvolte, da quella edile all'azienda fornitrice della gru da cui la massa si era staccata precipitando sul giovane operaio, oltre al manovratore e al responsabile della sicurezza. Il processo inizierà il prossimo mese di luglio.