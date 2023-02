Veneto, Massimo Annicchiarico nuovo direttore generale sanita’ e sociale

Veneto, il nuovo direttore di Sanità e Sociale Massimo Annicchiarico

Venezia, 01 febbraio 2023 - Massimo Annicchiarico succede a Luciano Flor, in pensione dal 30 dicembre scorso. Il nuovo direttore generale dell’area sanità e sociale della Regione del Veneto fino ad oggi aveva ricoperto l’incarico di direttore regionale della direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

Chi è Annicchiarico

Massimo Annicchiarico, nato nel 1958 a Taranto, si è laureato all’Università degli studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Sempre con lode si è specializzato in medicina interna e in cardiologia. Il suo percorso professionale vanta una vasta serie di titoli nella formazione post studio in management sanitario, una importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nella Regione Emilia Romagna. È anche rappresentante per la conferenza Stato-Regioni in seno alla commissione sanità militare, innovazione e territorio, istituita al Ministero della difesa.

Scelto da Zaia su 27 candidati

“Do il benvenuto al dottor Annicchiarico – spiega il presidente del Veneto, Luca Zaia – certo che con la sua esperienza e la sua preparazione saprà dare un importante apporto al nostro modello sanitario. Nell’augurare a lui buon lavoro, esprimo anche i miei ringraziamenti a Luciano Flor, rinnovando tutta la riconoscenza per l’importante impegno sostenuto in questi anni non certamente facili, e a Gianluigi Masullo che ancora una volta ha dimostrato grande capacità e preparazione ricoprendo interinalmente in questo mese la direzione regionale della sanità. Ringrazio, inoltre, i 27 professionisti che hanno dato la propria disponibilità nella manifestazione di interesse per l’assegnazione dell’incarico”. Alle felicitazioni del presidente Zaia si uniscono quelle dell’assessore alla sanità e alle politiche sociali, Manuela Lanzarin.