Veneto, la prima nata del 2023 è Sara, di quasi 4 chili

La prima neonata in Veneto nel 2023

Veneto, 1 gennaio 2023 - É Sara la prima nata in Veneto, venuta alla luce ieri notte all'ospedale Pederzolì di Peschiera del Garda (Verona), pochi secondi dopo la mezzanotte. La bimba è in ottima salute, e pesa 3 chili e 90 grammi. E figlia di mamma Elaine, originaria di Cuba, e Michele Ambrosi; la coppia vive a Ponti sul Mincio (Mantova). Mamma Elaine ha avvertito i sintomi del parto imminente due settimane prima del termine della gravidanza; dopo un travaglio durato tutto il pomeriggio del 31 dicembre, poco prima della mezzanotte i medici hanno deciso di far nascere la bimba con taglio cesareo. Così la piccola è venuta alla luce allo scoccare del 2023: sono stati suoi i primi vagiti dell'anno in Veneto. E in attesa della fine dell'intervento e che si ristabilisse la neomamma, la piccola ha trovato subito accoglienza tra le braccia delle ostetriche, per qualche scatto che immortalasse l'importante momento.

Ed è rosa anche l'ultimo fiocco del 2022, arrivato alle 22.47. Si chiama Ludovica Gandini e anche lei è la prima bimba per mamma Greta, impiegata, e papà Raffaele, operaio, residenti a Costermano sul Garda (Verona). Mamma Greta ha dovuto attendere che Ludovica si decidesse a nascere, visto che la gravidanza si è protratta ben oltre la 41/a settimana. Ma finalmente ieri, 31 dicembre, il travaglio è partito spontaneamente, e nel tardo pomeriggio è venuta alla luce la piccola Ludovica, di 3410 gr, giusto in tempo per il brindisi.