Federcanoa Veneto, il rodigino Federico Simonetta nuovo presidente regionale

Il consiglio regionale Federcanoa Veneto neo eletto

Rovigo, 27 febbraio 2023. Il rodigino Federico Simonetta è il nuovo presidente della Federcanoa Veneto. Simonetta è stato eletto alle elezioni regionali straordinarie svoltesi domenica presso la società Canottieri Padova. Tre i canditati in lizza: Germano Schurzel del Canoa Club San Donà, Paolo Scarpa del Canoa Club Sile e Federico Simonetta del Gruppo Canoe Polesine Rovigo. All’elezione hanno partecipato i rappresentanti delle società venete affiliate alla Federazione Canoa con i rispettivi rappresentati di atleti, tecnici e dirigenti.

Alle elezioni erano presenti i massimi vertici della Federazione Canoa: il presidente federale Luciano Buonfiglio, il vice presidente Adelfi Scaini ed il consigliere Matteo Ciola. I tre candidati hanno avuto alcuni minuti per presentarsi ed esporre le loro idee all’assemblea regionale, al termine dei quali si è svolta la votazione che, con 195 voti a favore, ha visto vincitore Federico Simonetta.

Ex azzurro, oggi è allenatore



Il neoeletto presidente, che sarà ai vertici della canoa regionale per i prossimi due anni sino alla scadenza del quadriennio olimpico, non è nuovo agli incarichi regionali essendo già stato consigliere in due precedenti quadrienni dal 2000 al 2008 e quindi dal 2020 al 2023. Quarantasette anni, laureato in scienze e tecnologie agrarie, all’università di Padova, ricopre anche il ruolo di allenatore per la sua associazione. Da atleta, tra gli anni dal 1992-1996, ha militato nelle squadre nazionali Junior e Senior sia di velocità che di maratona, gareggiando in maglia azzurra in diverse competizioni internazionali.

Con Simonetta, è stata eletta in consiglio regionale, in rappresentanza delle affiliate, anche Mariangela Benà, istruttrice e consigliere del Gruppo Canoe Polesine Rovigo. Completano il consiglio regionale Maurizio Bergo (Canoa Kayak Chioggia), Martino Campagnari (Remiera Peschiera) e Manuela Gobbato (Canottieri Mestre), neo consiglieri in rappresentanza delle società affiliate del Veneto. Eletti, in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, Giulia Formenton del Canoa Club Oriago e Riccardo Sandonà del Padova Canoa.