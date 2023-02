Contraffazione, sequestrate in porto a Venezia 26mila borse da donna irregolari

La merce sequestrata dai finanzieri

Contraffazione, abiti e giocattoli per bambini non regolari. Sequestrati 1400 prodotti

Venezia, 27 febbraio 2023 – Un anave battente bandiera greca ma con materiale proveniente dalla Cina: i finanzieri hanno svolto un controllo e trovato 26mila borse non conformi alle leggi italiane: tutto sequqestrato.

Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di controllo sui mezzi sbarcati, nei giorni scorsi, e in particolare, su una motonave proveniente dalla Grecia, i militari del II Gruppo Venezia del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno fermato un automezzo con a bordo prodotti tessili di origine cinese . L'ispezione del carico ha portato al rinvenimento di quasi 26mila borse da donna, prive della richiesta etichettatura riportante la composizione fibrosa e gli estremi dell'importatore.

Si è provveduto, quindi, al sequestro cautelare della merce che potrà essere immessa in commercio, previo nulla osta da parte della competente Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, dopo regolarizzazione da parte dell'importatore. In merito a quanto riscontrato è stata formalizzata una sanzione complessiva all'importatore da 4.500 euro a 90mila euro per aver tentato d'immettere in commercio sul mercato italiano, prodotti tessili non a norma e quindi potenzialmente pericolosi.