Filippo Turetta andava dallo psicologo, una seduta programmata anche il 17 novembre

Vigonovo (Venezia), 6 dicembre 2023 – Filippo Turetta andava da uno psicologo presso lo sportello della Uls 6 Euganea prima dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo rivela la trasmissione tv 'Chi l'ha visto?'. Ci sarebbe andato il 22 settembre, il 3, il 17 e il 27 ottobre e il 4 novembre. Avrebbe avuto in programma un'altra seduta il 17 novembre quando era già latitante dopo aver ucciso Giulia, secondo quanto da lui confessato.

Un controllo totale sulla vita di lei: è quello che Turetta voleva esercitare sulla sua ex fidanzata, secondo quanto emerge dai messaggi che lui stesso ha inviato alla sorella della studentessa, Elena, e che vengono trasmessi da 'Chi l'ha visto’. I messaggi dovrebbero risalire a settimane prima della scomparsa di Giulia.

I messaggi a Elena Cecchettin: “Fai accendere il telefono a Giulia”

"Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?”, scrive Filippo che poi, quando Elena gli risponde con un secco “no”, aggiunge: “Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata...dille almeno che le ho scritto”.

Nel prosieguo della conversazione Elena Cecchettin non cede alle richieste e prova a far ragionare il giovane: "Filippo dalle un attimo di respiro”. Parole che scatenano la reazione di Turetta e fanno comprendere meglio la sua ossessione: “Di respiro da cosa - scrive infatti Filippo - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata”. E poi conclude: “scusa, grazie”.