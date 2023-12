Turetta, gli inquietanti messaggi alla sorella di Giulia Cecchettin: “Falle accendere il telefono”

Vigonovo (Venezia), 7 dicembre 2023 – "Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?”. Dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, andata in onda ieri sera, emerge una inquietante ansia del controllo che tormentava Filippo Turetta quando non aveva sott’occhio la sua ex Giulia Cecchettin. Il 22enne, in carcere per averla uccisa, sembrava voler controllare anche la festa di laurea della povera ragazza, che doveva essere pochi giorni dopo il femminicidio.

A 'Chi l'ha visto?' i messaggi che Filippo Turetta mandava a Elena Cecchettin (a sinistra) per controllare Giulia (nella foto al centro)

"Falle lasciare il telefono acceso”

Tanto da tempestare di messaggini, se Giulia non rispondeva, chiunque fosse con lei: ovvero amiche e sorella. Il programma condotto da Federica Sciarelli mostra una serie di messaggi WhatsApp che Filippo scrive a Elena Cecchettin. "Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?” e che poi, quando Elena gli risponde con un secco “no”, aggiunge: “Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata...dille almeno che le ho scritto”.

"Filippo dalle un attimo di respiro”

Nel prosieguo della conversazione Elena Cecchettin non cede alle richieste e prova a far ragionare il giovane: "Filippo dalle un attimo di respiro”. Parole che scatenano la reazione di Turetta e fanno comprendere meglio la sua ossessione: “Di respiro da cosa - scrive infatti Filippo - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata”. E poi conclude: “scusa, grazie”.

"A Giulia non piacciono le tisane”

"A lei non piacciono le tisane, anzi non le beve proprio…''. La voce di Filippo Turetta risuona nell'audio mandato in onda in esclusiva da 'Chi l'ha visto. Nell'audio, parlando degli elementi da inserire nel 'papiro di laurea', disegno ironico con caricatura che gli amici avrebbero dovuto regalarle per la laurea, Turetta dice: ''La Giulia non le ha mai bevute le tisane - dice ancora Turetta - anzi per lei sono acqua sporca. A meno che tu non mi dici che è una caratteristica della Giulia ma non mi pare proprio. Quindi possiamo anche tralasciarlo questo dettaglio che hanno scritto''.